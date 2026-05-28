🪐 Des vents supersoniques façonnent la chimie d'une exoplanète

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Grâce au James Webb Space Telescope (JWST), les scientifiques ont observé la lumière provenant de l'exoplanète NGTS-10A b pendant 18h, correspondant à une année complète de cette planète orbitant très proche de son étoile.NGTS-10A b est un "Jupiter chaud". Sur ce type de planète, une face est en permanence éclairée tandis que l'autre reste plongée dans la nuit, générant des écarts dede plusieurs centaines de degrés. Ces contrastes alimentent des vents pouvant atteindre plusieurspar, capables de transporter les gaz à l'échelle globale.Leurs observations révèlent que le monoxyde de carbone (CO) domine la composition chimique de l'aussi bien sur la face jour que sur la face nuit, alors que le(CH₄), attendu du côté nocturne, est fortement déficient. En conditions normales, la chimie devrait favoriser le CO à haute température et le CH₄ à plus basse température, comme c'est le cas dans les atmosphères des planètes géantes duLe manque de méthane du côté nuit peut être expliqué par le transport très rapide du gaz entre le côté jour et le côté nuit. Les vents sont suffisamment forts pour que la réaction chimique transformant le CO en CH4 n'ai tout simplement pas le temps de s'effectuer, empêchant ainsi l'atmosphère d'atteindre l'équilibre. Ce phénomène, longtemps prédit, est ici confirmé pour la première fois de manière directe.Cette découverte souligne le rôle clé de la dynamique atmosphérique dans la compréhension des exoplanètes et ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude de ces mondes lointains.