Vers des batteries à la fois deux fois plus énergétiques et moins couteuses que celles au lithium ?

Les batteries magnésium-ion apparaissent comme une alternative potentielle aux batteriesavec deux avantages: leur capacité de stockage volumétrique pourrait être près de deux fois plus élevée - Mg2+ étant porteur d'une doubleet Li+ d'une seule - et leest beaucoup plus abondant surque leComme Li+ dans un accumulateur lithium-ion, l'Mg2+ est échangé entre uneet une, idéalement du magnésium, via un électrolyte. Or les électrolytes utilisés forment au contact du métal Mg une couche de passivation qui limite lede cycle de recharge.Des chercheurs de l'Iramis proposent de remplacer le magnésium de l'électrode par unvis-à-vis de l'électrolyte et capable d'accueillir les ions Mg2+ grâce à des effets d'alliage. Après avoir étudié le composé In-Sb, ils ont choisi d'évaluer l'intérêt de In-Pb.Dans un premier, ils observent que la synthèse du matériau d'électrode In-Pb influence fortement sa réactivité. Fabriqué par mécano-synthèse, In-Pb ne réagit pas avec les ions Mg2+. En revanche, avec un ajout delors du broyage, la taille des particules d'In-Pb diminue d'un facteur 20 à 40 (pour atteindre ~ 10 µm), ce qui les rend électrochimiquement actives.Les analyses électrochimiques et structurales parde rayons X montrent la formation du composé Mg2Pb. La capacité électrique obtenue par l'insertion de Mg (calculée à partir de laélectrochimique) dépasse alors ce qui peut être stocké dans cette seulecristalline Mg2Pb, ce qui implique l'existence d'une phase MgIn sous forme amorphe.L'étude électrochimique montre que le couplage entre In et Pb apporte un réel avantage pour le premier cycle de charge, où une capacité de 488 mAhg-1 a pu être atteinte - bien supérieure à celles obtenues pour In et Pb seuls - grâce à la formation partiellement réversible de Mg2Pb. Mais à partir de quelques cycles, la capacité se stabilise à environ 300 mAh/g, du même ordre que celle obtenue pour InSb.Une compréhension plus fine des réactions chimiques est maintenant nécessaire, notamment pour déterminer si une meilleurede la présence de MgIn sous forme amorphe permettrait d'améliorer le nombre de cycles de charge-décharge,en conservant la forte capacité électrique initiale.