Vers des composants holographiques compacts et sur-mesure

À gauche, image en microscopie électronique du méta-hologramme (extrait).

Au centre, cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

À droite, fonction optique du méta-hologramme: éclairé par un faisceau laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de...) CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français...) polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une...) différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une...)

Des chercheurs du CRHEA ont réalisé un composant photonique planaire capable de projeter une image holographique comportant plusieurs états de polarisations contrôlés. Le composant a pu être caractérisé entièrement à l'Institut Fresnel grâce à une technique d'innovante. Ces résultats sont publiés dans la revueLes systèmes d'3D reposent aujourd'hui sur des dispositifs optiques encombrants (filtres, polariseurs...). Uneplus large de l'image 3D, dans des systèmes deou augmentée, passe par la création de composants très compacts réalisant les fonctions optiques nécessaires. Une équipe du Centre desur l'hétéro-épitaxie et ses applications ( CRHEA , CNRS/Université Côte d'Azur) a franchi une étape dans ceen fabricant un composantà base de nitrure de, capable de projeter unavec une variation contrôlée des états de polarisations. Les chercheurs de l' Institut Fresnel (CNRS/Aix-Marseille Université/Centrale Marseille), qui ont mis aula méthode d'imagerie, dite de ptychographie vectorielle, ont pu cartographier sur le composant les propriétés optiques responsables de lade l'hologramme et dude polarisation.Le dispositif mis au point par les chercheurs est un composant optiquemince, obtenu en créant à lad'undes structures de taille inférieure à lad'de lautilisée. La structuration de ces "métasurfaces" est précalculée pour réaliser la fonction optique visée. Le composant, réalisé au CRHEA, est fabriqué dans un film mince de nitrure de gallium (GaN) déposé sur un substrat en. Après une lithographie par faisceau d'électrons, les nanorectangles sont gravés sur la surface du GaN. A titre de, les chercheurs ont utilisé le composant ainsi réalisé, pour projeter un hologramme du sigle CNRS dans lequel chaque lettre porte une polarisation différente.Lade fabrication du composant couplée à la méthode innovante de caractérisation de ses propriétés optiques ouvrent la voie à la réalisation de composants optiques compacts et effectuant une fonction sur-mesure. Outre les applications potentielles en imagerie 3D, les chercheurs explorent son utilisation possible en, en encodant des informations grâce au contrôle de la polarisation réalisé par une métasurface. La même approche pourrait également déboucher sur des techniques innovantes d'impression en très haute résolution.Ptychography retrieval of fully polarized holograms from geometric-Phase Metasurfaces,Q. Song, A. Baroni, R. Sawant, P. Ni, V. Brandli, S. Chenot, S. Vézian, B. Damilano, P. de Mierry, S. Khadir, P. Ferrand, and P. Genevet,Nature Communications 11, 2651 (2020)- Patrick Ferrand - Institut Fresnel - patrick.ferrand at fresnel.fr- Patrice Genevet - CRHEA - Patrice.Genevet at crhea.cnrs.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr