Vers la production d'hydrogène vert à partir de soleil et d'eau

Production d'hydrogène vert par un procédé de photosynthèse artificielle grâce à des photo-cathodes à base de catalyseurs de cobalt couplés à des colorants organiques photosensibles.

© Murielle Chavarot-Kerlidou

Note:

Référence:

Contacts:

La production de carburants solaires par des procédés photo-électrochimiques performants et peu coûteux est un objectif affiché dans le cadre de la transition écologique. Des chercheurs du LCBM (Université Grenoble Alpes/CNRS/CEA) et de la Friedrich Schiller University Jena en Allemagne relèvent ce défi pour la production d'selon une démarche deartificielle, en concevant des photo-cathodes qui intègrent des catalyseurs decouplés à des colorants organiques photosensibles. Ils montrent, dans une étude récemment publiée dans, comment lever les verrous qui limitent l'exploitation de ces systèmes àLes cellules photo-électrochimiques à(DSPEC) offrent une solution très attrayante pour produire de l'hydrogène vert à partir d'et d'et font actuellement l'd'intenses efforts de. Ces dispositifs bénéficient des avancées technologiques du photovoltaïque et utilisent des photosensibilisateurs et catalyseurs moléculaires immobilisés à lad'électrodes transparentes. Leur fonctionnement repose sur l'action combinée d'une photo-anode qui, sousl'oxydation de l'eau en, libérant quatre protons et quatre électrons qui se recombinent ensuite à la photocathode pour produire le di-hydrogène H. Malheureusement, les photocathodes à colorant décrites à cese situent bien en deçà des photo-anodes analogues en termes deet de stabilité, limitant ainsi le développement de ces dispositifs.Dans le cadre de ses travaux visant à développer des systèmes photo-électrochimiques bio-inspirés pour la production d'hydrogène qui s'affranchissent des métaux rares comme le, l'équipe grenobloise a récemment mis auun nouveau couple colorant organique-catalyseur de cobalt, un élément abondant et peu couteux de la première série. La photocathode qui en résulte produit efficacement de l'hydrogène pendant 4avec un rendement de 70%, ce qui la place parmi les exemples les plus performants à ce jour. Néanmoins, les courants enregistrés restent faibles et décroissent rapidement au cours duGrâce à une collaboration de longue date avec la Friedrich Schiller University Jena, les chercheurs se sont appuyés sur uneunique d'études spectroscopiques réalisées en conditionset post-pour identifier les paramètres limitant l'photo-électrocatalytique et la stabilité de ces photocathodes. Bien que la formation de l'catalytiquement active Coait été observée à la surface de l'électrode, le manque d'efficacité du transfert d'électrons du colorant photosensible vers leet sa dégradation intrinsèquement associée ont été identifiés comme les principaux verrous limitant les performances de ce système photo-électrocatalytique.Publiés dans la revue, ces travaux* ouvrent la voie vers une conception plus rationnelle de photocathodes moléculaires pour la production de carburants solaires et la mise au point de procédés durables pour la production d'hydrogène vert à partir deet d'eau.* Cette étude a été soutenue par l'IDEX UGA dans le cadre duISP PhotoCATlabellisé en 2017 (financement de lade S.Bold en cotutelle avec la Friedrich Schiller University Jena).Spectroscopic investigations provide a rationale for the hydrogen-evolving activity of dye-sensitized photocathodes base on a cobalt tetraazamacrocyclic catalyst.Bold S., Massin J., Giannoudis E., Koepf M., Artero V., Dietzek B. et Chavarot-Kerlidou M., 2021,, 3662-3678.- Murielle Chavarot-Kerlidou - Chercheuse, Laboratoire deetdes métaux (Université Grenoble Alpes/CNRS/CEA) -murielle.chavarot-kerlidou at cea.fr- Christophe Cartier dità l'parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr