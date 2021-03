Vers des quantum dots biocompatibles fonctionnalisés avec de l'ADN et respectueux de l'environnement

Quantum dot AgInS 2 /ZnS fonctionnalisés par de l'ADN.

Plusieurs équipes de l'Irig ont développé des quantum dots pour des applications de bio-imagerie et de détection. Ces quantum dots sont biocompatibles, non toxiques et capables d'émettre de façon efficace dans le proche infrarouge ; à base d'AgInS2/ZnS, ils sont fonctionnalisés avec de l'ADN.Les émetteurs fluorescents sont d'un très grand intérêt pour les applications biomédicales. Convenablement fonctionnalisés, ils peuvent servir à détecter des biomolécules ou permettent de les marquer afin de suivreleur évolution dans des milieux biologiques complexes (cellules, organismes).Parmi la grande variété de sondes luminescentes, lesdots (QD, boîtes quantiques semi-conductrices) présentent l'avantage d'être stables et bien plus résistants à l'excitation(ou laser) que les fluorophores organiques. Ils sont de plus capables, en fonction de leur taille, d'émettre dans toutes les longueurs d'duet de l', ce qui représente un atout pour l'multicolore et de longue durée. Les émissions dans le proche infrarouge sont particulièrement intéressantes car l'et ladepar l'biologique y sont fortement réduits. Ces QD sont-ils pour autant biocompatibles ?Les QD usuels émettant dans le proche infrarouge présentent une (cyto-)toxicité causée par la présence de métaux comme leou le. C'est pourquoi des efforts sont actuellement consacrés au développement de QD biocompatibles, sans métaux lourds toxiques. Parmi ces QD plus respectueux de l'environnement, ceux à base d'et d', sont particulièrement prometteurs de par leur rendement quantique de photoluminescence () élevé ; des PLQY allant jusqu'à 66 % ont été rapportés dans la littérature. Pour les rendre compatibles avec les applications biomédicales, il est nécessaire de procéder à une modification chimique supplémentaire de lade ces QD,en essayant de limiter la diminution du rendement quantique de photoluminescence liée à cette modification.L'expertise complémentaire de 3 équipes de l'Irig () a permis de développer une nouvelle méthode de synthèse de QD AgInSavec une coquille de ZnS fonctionnalisée par des monobrins d'ADN (), tout en préservant leur forte(PLQY final de 42 % avec une émission dans l'infrarouge à 650-750 nm). La synthèse colloïdale a lieu en milieu aqueux permettant ainsi d'obtenir directement des QD hydrosolubles. Les monobrins d'ADN ont été incorporés lors de la croissance de la coquille de ZnSdu QD AgInSainsi des complexes QD-ADN.Le succès de la conjugaison chimique des brins d'ADN a été attesté par plusieurs techniques (spectroscopie UV-visible, électrophorèse sur gel, diffusionde la lumière , potentiel de surface). L'imagerie parplasmonique de surface (SPRi) de plots d'ADN déposés sur un film d'or () a permis de montrer que les QD-ADN sont exclusivement immobilisés sur les plots fonctionnalisés avec les monobrins qui leur sont complémentaires, par hybridation sélective de l'ADN (). Ceci démontre le succès et la stabilité du couplage QD-ADN ainsi que la préservation de l'biologique de l'ADN ancré.La non-toxicité, la stabilité à long terme et la biocompatibilité de ces QD-ADN ouvrent d'importantes perspectives. Outre les applications de sondes fluorescentes pour l'imagerie des cellules vivantes ou comme éléments de base de nanocapteurs, on peut aussi envisager de les coupler à d'autres blocs fonctionnels dans lesquels l'ADN intervient dans l'assemblage: nanosondesmettant en jeu le transfert d'entre molécules fluorescentes ou nano-antennes plasmoniques pour la bio-imagerie et la biodétection.d'argent et d'indium, composé ternaire I-III-VI de type de chalcopyrite.: PhotoLuminescence Quantum Yield est le rapport dudeémis sur le nombre de photons absorbés.Delices A, Moodelly D, Hurot C, Hou Y, Ling WL,C, Gasparutto D, Nogues G, Reiss P and Kheng KAqueous synthesis of DNA-functionalized near-infrared AgInS/ZnS core/shell quantum dots. ACS Applied Materials & Interfaces , 2020.