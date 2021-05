Vers une recherche systématique des champs magnétiques à l'intérieur des étoiles évoluées

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)



Figure 1: Scénario des champs fossiles entre la séquence principale (MS, état évolutif du Soleil) et la branche des géantes rouges (RG). Les régions roses et mauves représentent respectivement les régions radiatives et convectives. Les champs magnétiques fossiles stables sont représentés par les lignes bleues et rouges dans les intérieurs radiatifs des étoiles (pour leurs composantes dans le plan méridien (Sur la surface d'une sphère tournant autour d'un axe passant par son centre on peut tracer un...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement...) phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

Prédire la détectabilité des champs magnétiques "fossiles" le long de l'évolution des étoiles

dynamo (Abréviation de dynamoélectrique, dynamo désigne une machine à courant continu fonctionnant en...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

convection (La convection est un mode de transfert d'énergie qui implique un déplacement de...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

stade (Un stade (du grec ancien στ?διον stadion, du verbe...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

Caractériser l'amplitude du champ magnétique interne dans les étoiles

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces...)



Perturbation de fréquence induite par le magnétisme interne en fonction des fréquences propres des oscillations dipolaires (cf panneau de droite) calculées sans rotation ni magnétisme. La courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du...) force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...) Archimède (Archimède de Syracuse (en grec ancien :...) pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...) zeta (ZETA est un système d'exploitation de la société allemande YellowTAB. Il est une évolution de...)



Gauche: Effet schématisé de la rotation et du magnétisme interne sur la fréquence d'un mode d'oscillation dipolaire d'une géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

Droite: Modes d'oscillation dipolaires (l=1) à la surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

formulation (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits...)

capitale (Une capitale (du latin caput, capitis, tête) est une ville où siègent les pouvoirs,...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Publications:

Contacts:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Une collaboration internationale menée par une équipe du Département d'Astrophysique/Laboratoire AIM du CEA-Irfu a permit de prédire et de caractériser la signature attendue des champs magnétiques internes dans les étoiles grâce à leur sismologie - l'astérosismologie. Cette étude démontre que grâce aux excellentesdes satellites Kepler (NASA), TESS (NASA) et bientôt PLATO (ESA), nous sommes potentiellement en mesure de détecter les champs magnétiques dans le coeur des étoiles géantes rouges (qui sont les descendantes des étoiles de faibles masses telles que notreet de masses intermédiaires inférieures à ~8 masses solaires). Les résultats sont publiés dans deux articles dans la revue spécialisée Astronomy & Astrophysics.Les auteurs étudient le scénario des "champs fossiles", selon lequel les champs magnétiques générés par effetdans les couches convectives des étoiles (zones où la stratificationdun'est pas stable) sont conservés dans les intérieurs stellaires lorsque las'arrête. Ces champs magnétiques stables ainsi formés dans les régions radiatives des étoiles (zones où la stratification thermique du gaz est stable) sont présents à chaque étape ultérieure de leur évolution (voir figure 1). Cette étude permet l'estimation de l'attendue des champs magnétiques internes le long de l'évolution de l'sous l'hypothèse des champs fossiles. Nous nous plaçons dans le cas où leest symétrique par rapport à son axe de rotation.L'amplitude de tels champs magnétiques fossiles pourrait ainsi atteindre des valeurs supérieures à 0.1 Mega Gauss durant leévolutif avancé des géantes rouges. Dans ce, l'étude des oscillations des étoiles de cet âge (par astérosismologie) permet d'identifier les processus prenant place dans leur coeur. Ainsi, les auteurs démontrent que de tels champs magnétiques devraient impacter les fréquences des oscillations des étoiles géantes rouges de façon suffisante pour permettre leur détection dans les données duKepler. Cette étude permettra ainsi de reconnaitre la présence d'un champ magnétiquedans le cas où sa signature serait mise en évidence dans les données.Ces travaux identifient le motif de fréquences que nous devrions observer si de tels champs magnétiques étaient présents dans les intérieurs stellaires. Les auteurs démontrent en effet que les fréquences des oscillations suivant habituellement un motif symétrique du fait de la rotation devraient être décalées de façon asymétrique vers les hautes fréquences en présence deinterne (voir Figure 2).De plus, la détection de telles asymétries permettrait de remonter directement à l'amplitude du champ magnétique interne grâce à uneanalytique validée par des calculs numériques complets. Une telle mesure serait d'une importancepour notre compréhension de lainterne des étoiles de type solaire, en particulier de leur faible rotation internele long de leur évolution dont un champ magnétique profond intense peut être la cause.Cette étude combinant astérosismologie, développements théoriques et modélisationdémontre lade l'astérosismologie appliquée auxdes satellites Kepler, TESS et bientôt PLATO pour la compréhension de l'évolution et de la dynamique interne des étoiles.- "Magnetic signatures on mixed-mode frequencies. I. An axisymmetric fossil field inside the core of red giants" L. Bugnet, V. Prat, S. Mathis, A. Astoul, A. Augustson, R.A. García, S. Mathur, L. Amard, C. Neiner https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=10.1051/0004-6361/202039159 - "Probing the internal magnetism of stars using asymptotic magneto-asteroseismology" S. Mathis, L. Bugnet, V. Prat, K. Augustson, S. Mathus and R.A. García https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2021/03/aa39180-20/aa39180-20.html