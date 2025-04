Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Les magnétars comptent parmi les objets les plus magnétiques de l'Univers.

Crédit: ESA

Qu'est-ce qu'un magnétar ?

Les astronomes ont identifié un magnétar, nommé SGR 0501+4516, se déplaçant à plus de 177 000 km/h. Ce type d'étoile à neutrons, parmi les objets les plus denses de l'Univers, possède un champ magnétique 100 000 milliards de fois plus intense que celui de la Terre.Découvert en 2008, ce magnétar se trouvait alors à 15 000 années-lumière de la Terre. Des observations récentes avec leet leont révélé unedebien supérieure aux attentes. Cette découverte remet en question les théories sur la formation de ces objets célestes.L'origine de SGR 0501+4516 reste énigmatique. Contrairement aux hypothèses initiales, il ne proviendrait pas de l'explosion d'une étoile. Les chercheurs envisagent plutôt une formation par effondrement direct d'une, un scénario rare et encore mal compris.Cette étude ouvre de nouvelles perspectives sur l'origine des sursauts radio rapides, des signaux cosmiques extrêmement énergétiques. Les magnétars pourraient jouer un rôle clé dans ces phénomènes, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.Les magnétars comme SGR 0501+4516 continuent de fasciner les scientifiques. Leur étude pourrait éclairer certains des événements les plus violents de l'Univers, tout en testant les limites de notre compréhension de la physique stellaire.Un magnétar est une étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique extrêmement puissant. Ces objets se forment lors de l'effondrement d'étoiles massives en fin de vie.Leur champ magnétique est si intense qu'il peut déformer les atomes à distance. Cette propriété unique en fait des laboratoires naturels pour étudier la physique dans des conditions extrêmes.Les magnétars émettent occasionnellement des sursauts de rayons X et gamma. Ces éruptions sont parmi les événements les plus énergétiques observés dans l'Univers après les sursauts gamma.