WR 104: on en sait plus sur cette "étoile de la mort" qui menace la Terre ☄️

Représentation artistique de WR 104, un système binaire formant une spirale de poussière.

Crédit: W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko.

Qu'est-ce qu'une étoile Wolf-Rayet ?

Pourquoi les sursauts gamma sont-ils dangereux ?

Une équipe d'astronomes a utilisé trois instruments de l'observatoire Keck pour étudier WR 104, un système stellaire surnommé 'étoile de la mort'. Ils ont découvert que les deux étoiles massives qui le composent orbitent l'une autour de l'autre avec une période de huit mois. Leurgénère une spirale de poussière visible dans l'Contrairement aux hypothèses initiales, l'orbite de ces étoiles est inclinée de 30 à 40 degrés par rapport à notre ligne de vue. Cette découverte élimine le risque qu'une éventuelle sursaut gamma dirigé vers la Terre ne se produise. Les modèles précédents suggéraient une orientation bienLa spirale de poussière, découverte en 1999, avait conduit à spéculer sur une orientation face à la Terre. Les nouvelles données spectroscopiques révèlent une réalité différente. L'étude, publiée dans les, utilise des spectres pour mesurer les vitesses des étoiles.Cette inclinaison inattendue pose de nouvelles questions sur la formation des spirales de poussière. Les astronomes doivent maintenant comprendre pourquoi l'orbite et la spirale ne sont pas alignées. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles recherches sur les systèmes binaires.Grant Hill, l'auteur principal de l'étude, souligne l'importance de ces surprises en astronomie. Elles remettent en question nos connaissances et poussent à explorer de nouvelles pistes.Les futures observations pourraient révéler d'autres aspects inattendus de ce système. Les astronomes espèrent en apprendre davantage sur les mécanismes qui régissent ces phénomènes cosmiques. WR 104 reste un laboratoire unique pour étudier les étoiles massives et leurs interactions.Les étoiles Wolf-Rayet sont des astres massifs en fin de vie, caractérisés par des vents stellaires extrêmement puissants. Ces vents, riches en éléments lourds comme le carbone, sont éjectés à des vitesses pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres par seconde.Ces étoiles sont rares et leur étude permet de comprendre les phases finales de l'évolution stellaire. Leur luminosité intense et leur composition chimique unique en font des objets d'intérêt majeur pour les astronomes.La collision des vents stellaires dans les systèmes binaires comme WR 104 produit des structures, telles que des spirales de poussière. Ces phénomènes offrent des indices précieux sur les processus physiques à l'œuvre.Les sursauts gamma sont les explosions les plus énergétiques de l'Univers. Ils peuvent libérer en quelques secondes l'équivalent de l'énergie émise par le Soleil pendant toute sa vie.Si un tel événement se produisait à proximité de la Terre, les conséquences pourraient être catastrophiques. Les radiations intenses pourraient endommager la couche d'ozone, exposant la planète à un niveau dangereux de rayons ultraviolets.Heureusement, la probabilité qu'un sursaut gamma affecte la Terre est extrêmement faible. La plupart de ces événements se produisent dans des galaxies lointaines, et leur faisceau d'énergie est généralement très étroit. WR 104, bien que proche, ne présente pas, selon la dernière étude, ce risque grâce à son orientation.