Vidéos: la première comète interstellaire pourrait être la plus "pure" jamais découverte

Image de la comète interstellaire 2I/Borisov capturée avec le VLT

Crédit: ESO/O. Hainaut

Cette vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

2I/Borisov était un visiteur venu d'un autre système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est...) passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble...) Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...) observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Crédit: ESO/M. Kormesser

Cette image montre une vue d'artiste en gros plan de ce à quoi pourrait ressembler la surface de la comète.

2I/Borisov était un visiteur venu d'un autre système planétaire qui est passé près de notre Soleil en 2019, permettant aux astronomes des observations inédites d'une comète interstellaire. Si les télescopes sur Terre et dans l'espace ont capturé des images de cette comète, nous ne disposons d'aucune observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Crédit: ESO/M. Kormesser

L'histoire d'une origine cachée dans la poussière

La première comète interstellaire pourrait être la plus pure jamais découverte

Cette vidéo montre une vue d'artiste de ce à quoi pourrait ressembler la surface de la comète.

De nouvelles observations réalisées à l'aide du Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (le VLT de l'ESO) indiquent que la comète vagabonde 2I/Borisov, qui n'est que la deuxième et la plus récente visiteuse interstellaire de notre, est l'une des plus " pures " jamais observées. Les astronomes pensent que cetten'est probablement jamais passée près d'une, ce qui en fait un vestige intacte dudeet de poussière dont elle est issue.2I/Borisov a été découverte par l'amateur Gennady Borisov en août 2019 et il a été confirmé qu'elle venait d'au-delà du système solaire quelques semaines plus tard. "2I/Borisov pourrait être la première comète véritablement "pure" jamais observée", explique Stefano Bagnulo, de l'Armagh Observatory and Planetarium, en Irlande du(Royaume-Uni), qui a dirigé la nouvelle étude publiée aujourd'hui dans Nature Communications. L'équipe pense que la comète n'était jamais passée près d'une étoile avant de frôler le Soleil en 2019.Bagnulo et ses collègues ont utilisé l'instrument FORS2 du VLT de l'ESO, situé dans le nord du Chili, pour étudier 2I/Borisov en détail en utilisant une technique appelée polarimétrie. Comme cette technique est régulièrement utilisée pour étudier les comètes et d'autres petits corps de notre système solaire, l'équipe a pu comparer le visiteur interstellaire avec nos comètes locales.L'équipe a découvert que 2I/Borisov possède des propriétés polarimétriques distinctes de celles des comètes du système solaire, à l'exception de Hale-Bopp. Laa suscité l'intérêt du public à la fin des années 1990 parce qu'elle était facilement visible à l'oeil nu, et aussi parce qu'elle était l'une des comètes les plus intactes que les astronomes n'aient jamais observée. Avant son dernier passage, on pense que Hale-Bopp n'est passée qu'une seule fois devant le Soleil et qu'elle a donc été à peine affectée par leet lesolaires. Cela signifie qu'elle était "pure", avec une composition très similaire à celle du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elle s'est formée - ainsi que le reste du système solaire - il y a environ 4,5 milliards d'années.En analysant laet lade la comète pour recueillir des indices sur sa composition, l'équipe a conclu que 2I/Borisov est en fait encore plus "pure" que Hale-Bopp. Cela signifie qu'elle porte les signatures intactes du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elle s'est formée."Le fait que les deux comètes soient remarquablement similaires laisse supposer que l'dans lequel 2I/Borisov a vu len'est pas si différent, en termes de composition, de l'environnement des débuts du système solaire", explique Alberto Cellino, co-auteur de l'étude, de l'Observatoire d'denational d'astrophysique (INAF), Italie.Olivier Hainaut, astronome à l'ESO en Allemagne, qui étudie les comètes et d'autres objets géocroiseurs mais n'a pas participé à cette nouvelle étude, partage cet. "Le résultat principal - à savoir que 2I/Borisov ne ressemble à aucune autre comète à l'exception de Hale-Bopp - est très fort", dit-il, et il ajoute "il est très plausible qu'elles se soient formées dans des conditions très similaires.""L'arrivée de 2I/Borisov en provenance de l'espace interstellaire a été la première occasion d'étudier la composition d'une comète provenant d'un autre systèmeet de vérifier si laqui en emane est, d'une manière ou d'une autre,de notre matière originelle", explique Ludmilla Kolokolova, de l'du Maryland aux États-Unis, qui a participé aux recherches présentées dans Nature Communications.Stefano Bagnulo espère que les astronomes auront une autre occasion, encore meilleure, d'étudier en détail une comète vagabonde avant la fin de la. "L'ESA prévoit de lancer Comet Interceptor en 2029, qui aura la capacité d'observer un autreinterstellaire de passage, si l'on en découvre un sur une trajectoire appropriée", explique-t-il, faisant référence à une prochaine mission de l'Même sans mission spatiale, les astronomes peuvent utiliser les nombreux télescopes terrestres pour se faire une idée des différentes propriétés des comètes vagabondes comme 2I/Borisov. "Imaginez la chance que nous avons eue qu'une comète provenant d'un système situé à des années-lumière de nous ait simplement fait unjusqu'à notre porte par", déclare Bin Yang, astronome à l'ESO au Chili, qui a également profité du passage de 2I/Borisov dans notre système solaire pour étudier cette comète mystérieuse. Les résultats de son équipe sont publiés dans Nature Astronomy.Bin Yang et son équipe ont utilisé lesde l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), dont l'ESO est partenaire, ainsi que celles du VLT de l'ESO, pour étudier les grains de poussière de 2I/Borisov afin de recueillir des indices sur la naissance de la comète et les caractéristiques de son système d'origine.Ils ont découvert que lade 2I/Borisov - une enveloppe de poussière entourant le corps principal de la comète - contient des granules compacts, des grains d'environ un millimètre ou plus. En outre, ils ont constaté que les quantités relatives deet d'dans la comète ont changé radicalement à mesure qu'elle se rapprochait du Soleil. L'équipe, qui comprend également Olivier Hainaut, estime que cela indique que la comète est composée dequi se sont formés à différents endroits de son système planétaire.Les observations de Bin Yang et de son équipe suggèrent que la matière du foyer planétaire de 2I/Borisov s'est mélangée depuis la proximité de son étoile jusqu'à une zone plus lointaine, peut-être en raison de l'existence de planètes géantes, dont la forteremue la matière dans le système. Les astronomes pensent qu'un processus similaire s'est produit au début de lade notre système solaire.Bien que 2I/Borisov soit la première comète vagabonde àprès du Soleil, elle n'est pas le premier visiteur interstellaire. Le premier objet interstellaire à avoir été observé passant près de notre système solaire était ʻOumuamua, un autre objet étudié avec le VLT de l'ESO en 2017. Classé à l'origine comme une comète, ʻOumuamua a ensuite été reclassé comme uncar il n'avait pas de coma.