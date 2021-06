De la vie sur la lune de Jupiter, Europe, grâce à des volcans actifs ?

Illustration de l'intérieur d'Europe caractérisé par un noyau métallique, un manteau rocheux chaud produisant des laves atteignant la base de l' océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...) glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

Distribution des volumes de roches fondues produites dans le manteau d'Europe prédit par le modèle 3D mis en oeuvre par Behounkova et al. (2021)

Europe, une des quatre lunes galiléennes de Jupiter, est connue pour abriter un océan salé sous sa croûte de glace, faisant d'elle un des endroits les plus prometteurs pour rechercher des conditions favorables à l'émergence d'une vie en dehors de la. Le potentiel d'habitabilité de cetteest en grande partie conditionné par lad'qui pourrait être disponible sur le plancher océanique, peu contraint à ceUne nouvelle étude, à laquelle a participé le Laboratoire deet géodynamique de Nantes (LPG, CNRS/Université Angers/Université Nantes), montre comment Europe pourrait avoir suffisamment depour faire fondre partiellement son manteau rocheux, un processus qui pourrait nourrir des volcans sur le plancher océanique. Lamise en oeuvre dans ce travail apporte, pour la première fois, des contraintes détaillées de l'effet duinterne sur l'évolution de son intérieur rocheux.Le processus à l'origine de cettevolcanique est lié aux forces degénérées par Jupiter sur sa. Alors qu'Europe tournede la, l'intérieur de la lune glacée se déforme périodiquement. A chaque cycle de marée, une petite partie de l'énergie mis en jeu par ces mouvements internes est convertie sous forme de chaleur (par exemple, comme un trombone s'échauffe quand on lede manière répétée). Ce phénomène s'appelle chauffage de marée. Plus le manteau se déforme, plus la chaleur est produite, ce qui, au bout d'un certain, entraine unedes roches.L'existence de volcans sous-marins augmente considérablement le potentiel exobiologique de l'océan d'Europe car ils fournissent localement une source d'énergie pouvant alimenter des systèmes hydrothermaux, tels que ceux qui nourrissent laau fond des océans de la Terre. Sur Terre, lorsque l'entre en contact avec du magma chaud, de l'énergie chimique est produite. C'est l'énergie chimique de ces systèmes hydrothermaux, et non ladu, qui aide à maintenir la vie dans les profondeurs de nos océans. L'activité volcanique sur le fond marin d'Europe serait un moyen de soutenir unhabitable.Ces prédictions pourront être testées lorsque les missionsEuropaet ESA JUICE atteindront leurs cibles au début de la prochaineTidally Induced Magmatic Pulses on the Oceanic Floor of Jupiter's Moon Europa - Geophysical Research Letters, Vol. 48.M. Běhounková, G. Tobie, G. Choblet, M. Kervazo, M. Melwani Daswani et C. Dumoulin et al.