Vie sur Vénus: ce que dévoilent les spectres infrarouges

Une équipe internationale, coordonnée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL, au LESIA, a recherché la signature de PH(Phosphine) sur Vénus dans des spectres infrarouges. La valeur obtenue est bien plus faible que celle annoncée récemment dans la presse par l'équipe britannique de J. Greaves. L'étude est à paraître à la fin dud'octobre 2020 dans la revue Astronomy & Astrophysics.L'annonce récente par l'équipe de J. Greaves de la détection de la phosphine PHdans les nuages de Vénus, à partir de mesures radio, a suscité un grand intérêt dans le public compte tenu des implications possibles de cette découverte concernant la présence de traces desur laSuite à cette annonce, une équipe internationale, coordonnée par des chercheurs de l', au Laboratoire d'études spatiales et d'en, a recherché la signature de PH3 dans des spectres infrarouges de Vénus enregistrés en mars 2015 avec le spectro-imageur TEXES (TexasCross Echelle Spectrograph) monté à l'IRTF (InfraRed Telescope Facility), à l'Observatoire de Maunakea (Hawaii).Les chercheurs ont observé uned'(10,47 microns) correspondant à une transition vibrationnelle de PH3 bien isolée d'autres bandes possibles, mais n'ont pas trouvé dede la raie en question. Ils en ont déduit une limite supérieure de 5 ppbv (partie paren volume) pour lapartielle de PH3 au niveau du sommet des nuages.Cette valeur est quatre fois plus faible que la valeur déduite par J. Greaves et ses collègues (20 ppbv), dans l'hypothèse d'un rapport deconstant avec l'au-dessus des nuages. Cette nouvelle mesure apporte une contrainte forte sur l'abondance maximale de la phosphine au sommet des nuages.Les deux résultats ne peuvent être réconciliés que si l'on admet que la phosphine est présente seulement dans la haute, à des niveaux non observables par spectroscopie, ou si l'on considère que l'abondance de phosphine peut varier avec leEn conclusion, une détection de la phosphine à d'autres longueurs d'onde reste indispensable pour confirmer l'existence de cettedans l'atmosphère de Vénus.- A stringent upper limit of the PH3 abundance at the cloud top of Venus , T. Encrenaz et al. Astronomy & Astrophysics, 2020, in press