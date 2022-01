Voie Lactée, l'illusion du bras de Persée





Représentation de la structure de la Voie Lactée, telle qu'on pourrait la voir si nous pouvions l'observer de l'extérieur. Dans l'encart en haut à droite, la partie grisée représente la position attendue du bras de Persée, démarquée par la combinaison de masers (points roses) et de nuages interstellaires (points bleus) pour lesquels la distance n'était pas bien connue jusqu'ici. L'encart du milieu présente les distances déduites dans cette étude, montrant une plus grande dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un...)

Diagramme longitude-vitesse souvent utilisé pour identifier les bras spiraux de la Voie Lactée. La ligne pointillée indique la position attendue du bras de Persée. Les points verts représentent des régions de formation d'étoiles massives (masers) ayant une mesure précise de la distance. Les cercles représentent les nuages moléculaires du catalogue de Miville-Deschênes, Murray & Lee (2017): en orange sont les 81 nuages utilisés dans cette étude, en mauve les autres nuages du catalogue dans cette région.

Distribution de 81 nuages moléculaires (orange) dont la distance a pu être estimée grâce à la comparaison avec la structure tri-dimensionnelle de la poussière interstellaire déduite des données Gaia. Les régions grisées n'ont pas été étudiées ici. La ligne pointillée verte est la position attendue du bras de Persée. Les régions de formation d'étoiles massives sont indiquées par des points verts. En bleu sont représentées les étoiles pour lesquelles une distance parallaxe (La parallaxe est l’incidence du changement de position de l’observateur sur...) tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

La Voie Lactée est une galaxie spirale. Si nous pouvions voyager hors de la Voie Lactée nous observerions probablement unavec des bras spiraux entourant le coeur central de la. Mais sans cette"'à vol d'", la forme exacte des bras spiraux de lareste méconnue puisque nous ne pouvons l'observer que de l'intérieur.Depuis des décennies les astronomes utilisent diverses méthodes pour déduire la structure de la Voie Lactée et leslaissent croire que nous résidons dans une galaxie"grand" (de grand style) ayant des bras spiraux long, fins et bien définis, comme pour Messier 81 L'étude récente d'une équipe incluant undu Département d'tend à démontrer qu'une section de l'un des bras spiraux emblématiques de la Voie Lactée, le bras de Persée, un bras spiral voisin du, n'est pas aussi régulier qu'on le croyait. Cette étude, basée sur le croisement de plusieurs bases dedéduites d'observations, permet de mesurer précisément la distance de lainterstellaire et ainsi de positionner les objets en trois. Elle révèle une structure éclatée et perturbée, indiquant que jusqu'à présent l'identification du bras de Persée déduite des observations pourrait avoir été le résultat d'un effet de, une illusion prédite par W. Burton en 1971.Le plus grand défi dans lade la structure de la Voie Lactée est la mesure de la distance aux objets. Si les étoiles et les nuages interstellaires tournent de manière ordonnéedu centre de la galaxie, il est possible de déterminer la distance à unen mesurant sapar rapport à nous, ainsi que sa position sur le. Dans ce modèle les nuages interstellaires situés dans un bras spiral s'alignent sur des trajectoires bien définies dans un diagramme longitude-vitesse (voir Figure à droite). Mais ceci repose sur l'hypothèse forte que les mouvements aléatoires et turbulents de la matière sont faibles.Récemment, à l'aide de mesures directes de la distance aux étoiles par le(méthode de la parallaxe) combinées à de grands catalogues de mesure d'à ces mêmes étoiles, des scientifiques ont été en mesure de reconstruire la structure tri-dimensionelle de la poussière interstellaire dans ledu Soleil, jusqu'à des distances de 2-3 kpc (e.g. Green et al. 2019).En combinant cette information 3D de la structure de la matière interstellaire et un catalogue de nuages moléculaires pour lesquels la vitesse de la matière est connue, les auteurs ont pu étudier en détail le lien entre la structure apparente du bras de Persée déduite de la rotation galactique, et sa véritable structure en trois dimensions.Bien que les nuages moléculaires semblent dessiner un bras en spirale lorsqu'on déduit leur distance de leur vitesse apparente (les nuages sont alignés sur unede bras spiral dans le diagramme longitude-vitesse), cette étude révèle que leur répartition en trois dimensions spatiales est beaucoup plus éclatée, auqu'il est difficile d'identifier le bras de Persée lui-même. En effet, dans cette partie du plan galactique (135 < l < 160 degrés), les 81 nuages moléculaires étudiés ne sont pas concentrés à la distance attendue du bras de Persée. Ils sont plutôt répartis sur une distance de plus de 3 kpc (10 000 années-lumières). Les auteurs proposent que, dans sa partie externe, la Voie Lactée pourrait ressembler davantage à Messier 83 avec des bras spiraux plus courts et fragmentés.Cette étude se concentre sur une petite partie du plan galactique. La méthode utilisée pourrait être généralisée à un plus grandet ainsi révéler de manière plus claire la structure réelle de notre galaxie en trois dimensions.Cette étude est publiée dans The Astrophysical Journal:Burton's Curse: The Impact ofFlows on the Galactic Longitude-Velocity Diagram and the Illusion of a Continuous Perseus ArmJ. E. G. Peek (Space TelescopeInstitute), Kirill Tchernyshyov (University of Washington), Marc-Antoine Miville-Deschênes (Irfu DAp / AIM)https://hubblesite.org/contents/news-releases/2021/news-2021-061