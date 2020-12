Voir le collagène en 3D

Visualiser le collagène dans les tissus biologiques est crucial, mais la microscopie multiphoton utilisée habituellement détecte mal les fibres orientées hors du plan d'imagerie. Une équipe de chercheurs et de chercheuses est parvenue à dépasser cette limitation en exploitant laduLa distribution tridimensionnelle desde collagène, constituant l'essentiel des tissus biologiques, détermine en grande partie les fonctions tissulaires. Ainsi, le derme de ladoit sa souplesse et sonà l'enchevêtrement désordonné de grosses fibres, tandis que laet la rigidité de la cornée découlent de fibrilles bien ordonnées en lamelles. Il est donc primordial de caractériser précisément la distribution spatiale de ces fibres, pour mieux comprendre le lien entre la structure d'un tissu et sa fonction biologique. Cela permettrait par exemple de reproduire cette structureet obtenir des tissus biomimétiques pour les greffes ou les études biomédicales. De plus, la majorité des pathologiesun remodelage du collagène, en général plus désordonné (par exemple lesde la peau), qu'il est nécessaire de caractériser afin d'améliorer leou la connaissance de ces pathologies.La technique de référence pour imager le collagène en 3D est lapar Génération de Secondou "SHG", qui fait partie des processus optiques appelés "multiphoton". Ces signaux SHG permettent de visualiser le collagène sans marquage, avec une spécificité inégalée. En jouant sur l'état dede la, il est de plus possible de faire ressortir la direction des fibres dans le plan d'imagerie. Toutefois, les fibres pointant hors du plan d'imagerie émettent untrop faible pour être détectées correctement.Dans un article publié dans le revue, des physiciennes et des physiciens du Laboratoire d'et biosciences ( LOB , CNRS/Ecole Polytechnique/INSERM), au sein d'une collaboration internationale, visualisent spécifiquement ces fibres hors plan par des mesures de la différence entre les signaux SHG excités par des polarisations circulaires droite et gauche. Cette différence s'explique par la chiralité des molécules en tripledu collagène. Par ailleurs, son analyse théorique nécessite de prendre en compte les contributions dipolaires magnétiques, et non pas seulement électriques, importantes dans toutede la lumière avec des objets chiraux. Les simulations numériques ainsi que les images de cornées humaines obtenues montrent que cette méthode permet de mesurer un nouveaude désordre en 3D.Circular dichroism second-harmonic generation microscopy probes the polarity distribution of collagen fibrils.Margaux Schmeltz, Claire Teulon, Maxime Pinsard, Uwe Hansen, Maged Alnawaiseh, Djida Ghoubay, Vincent Borderie, Gervaise Mosser, Carole Aimé, François Légaré, Gaël Latour, and Marie-Claire Schanne-Klein,, 22 octobre 2020.DOI: 10.1364/OPTICA.399246