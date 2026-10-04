🌏 Ein riesiges Netz aus Höhlen unter Australien

Unscheinbare, riesige Gräben an der Oberfläche Australiens verraten die Existenz tiefer verborgener Höhlen.

Diese Formen durchziehen die Nullarbor-Ebene im Süden des Landes. Einige sind über 20 km lang und meist zwischen 100 und 500 m breit. Ihre Tiefe beträgt jedoch weniger als 9 m.

Blick aus dem Inneren der Murrawijinie-Höhlen in der Nullarbor-Ebene Australiens.

Bildnachweis: Stephen Mabbs / Unsplash.

Auf den ersten Blick ähneln diese lang gestreckten Senken alten, vom Wasser ausgewaschenen Tälern. Die Forschenden stellten jedoch fest, dass ihnen das erwartete Entwässerungsnetz fehlt. Auch die Sedimente weisen nicht die charakteristischen Spuren eines früheren, geordneten Abflusses auf.

Um ihren Ursprung zu verstehen, kombinierte das Team mehrere Methoden. Es untersuchte die Geländeform, bereits bekannte Höhlen, Sedimente und Felswände, an denen die Gesteinsschichten sichtbar sind. Geophysikalische Messungen ermöglichten außerdem, indirekt zu untersuchen, was sich unter der Oberfläche befindet.

Das Ergebnis bringt diese Gräben mit deutlich tieferen Hohlräumen in Verbindung. In der Region reichen manche Höhlen 50 bis 150 m unter die Erdoberfläche. Wenn ihre Decke allmählich nachgibt, senken sich auch die darüber liegenden Gesteinsschichten ab. Diese Bewegung kann langsam bis zur Oberfläche aufsteigen und dort eine lange Senke bilden.

Einsturzdolinen und mit den untersuchten Gräben verbundene Gesteinsverformungen in der Nullarbor-Ebene.

Quelle: Lipar et al., Communications Earth & Environment, CC BY-NC-ND 4.0.

Mit anderen Worten handelt es sich nicht unbedingt um einen großen, plötzlichen Einsturz, der einen Abgrund öffnet. Das Gelände kann sich über einem unterirdischen Hohlraum allmählich absenken. Mit der Zeit füllen Sedimente den abgesunkenen Bereich teilweise auf. Das endgültige Relief bleibt dann trotz der Größe der darunter liegenden Struktur sehr unauffällig.

Die Nullarbor-Ebene bietet günstige Bedingungen, um solche Spuren zu bewahren. Diese mehr als 200.000 km² große Kalksteinplattform ist seit über 14 Millionen Jahren der Witterung ausgesetzt. Ihr trockenes Klima schränkt die Tätigkeit von Flüssen stark ein, die diese geringen Reliefunterschiede sonst verändern oder beseitigen könnten.

Die Entdeckung liefert auch Hinweise darauf, wie sich Hohlräume andernorts aufspüren lassen, ohne ihren Eingang direkt zu sehen. Eine lange, flache Senke ohne echte Entwässerung, die mit weiteren Einsturzmerkmalen verbunden ist, kann auf ein unterirdisches Netzwerk hinweisen. Diese Interpretation der Landschaft könnte für die Geologie, aber auch für bestimmte Bauvorhaben oder die Erforschung des Grundwassers von Interesse sein.

Die Forschenden wollen diese Kriterien schließlich auch auf andere Welten anwenden. Auf dem Mars wurden einige lang gestreckte Senken früheren Abflüssen zugeschrieben. In manchen Fällen könnte jedoch auch ein unterirdischer Hohlraum mit anschließendem Einsturz eine Erklärung liefern. Planetare Höhlen interessieren die Wissenschaft besonders, weil sie ihr Inneres vor den schwierigen Bedingungen an der Oberfläche schützen können.