🌏 Uma imensa rede de cavernas gigantes sob a Austrália

Imensas valas quase invisíveis na superfície da Austrália revelam a presença de cavernas profundas escondidas.

Essas formas atravessam a planície de Nullarbor, no sul do país. Algumas ultrapassam 20 km de comprimento e geralmente medem entre 100 e 500 m de largura. Ainda assim, sua profundidade permanece inferior a 9 m.

Vista do interior das cavernas de Murrawijinie, na planície de Nullarbor, Austrália.

Crédito: Stephen Mabbs / Unsplash.

À primeira vista, essas depressões alongadas parecem antigos vales escavados pela água. No entanto, os pesquisadores constataram que elas não possuem a rede de drenagem esperada. Os sedimentos também não apresentam os vestígios característicos de um antigo escoamento organizado.

Para compreender sua origem, a equipe combinou vários métodos. Ela estudou a forma do terreno, as cavernas já conhecidas, os sedimentos e as falésias onde as camadas rochosas são visíveis. Medições geofísicas também permitiram sondar indiretamente o que existe sob a superfície.

O resultado relaciona essas valas a cavidades muito mais profundas. Na região, algumas cavernas descem entre 50 e 150 m abaixo do solo. Quando seu teto cede progressivamente, as rochas situadas acima também afundam. Esse movimento pode subir lentamente até a superfície e formar ali uma longa depressão.

Dolinas de colapso e deformações rochosas associadas às valas estudadas na planície de Nullarbor.

Fonte: Lipar et al., Communications Earth & Environment, CC BY-NC-ND 4.0.

Em outras palavras, não se trata necessariamente de um grande colapso repentino que abre um abismo. O terreno pode baixar progressivamente sobre uma passagem subterrânea. Com o tempo, os sedimentos preenchem parcialmente a área rebaixada. O relevo final se torna então muito discreto, apesar do tamanho da estrutura situada abaixo.

A planície de Nullarbor constitui um terreno favorável para conservar esses vestígios. Essa plataforma calcária de mais de 200.000 km² está exposta há mais de 14 milhões de anos. Seu clima seco limita fortemente a ação dos rios, que de outro modo poderiam modificar ou apagar esses relevos sutis.

Essa descoberta também fornece pistas para procurar cavidades em outros lugares sem ver diretamente sua entrada. Uma longa depressão rasa, sem uma drenagem verdadeira e associada a outros sinais de colapso, pode indicar uma rede subterrânea. Essa interpretação da paisagem pode interessar à geologia, mas também a determinadas obras de infraestrutura ou ao estudo das águas subterrâneas.

Por fim, os pesquisadores pretendem aplicar esses critérios a outros mundos. Em Marte, algumas depressões alongadas foram atribuídas a antigos escoamentos. Em certos casos, uma cavidade subterrânea e seu posterior colapso poderiam constituir outra explicação. As cavernas planetárias interessam especialmente aos cientistas porque podem proteger seu interior das condições difíceis da superfície.