🌏 Una inmensa red de cuevas gigantes bajo Australia

Inmensas zanjas casi invisibles en la superficie de Australia delatan la presencia de profundas cuevas ocultas.

Estas formas atraviesan la llanura de Nullarbor, en el sur del país. Algunas superan los 20 km de longitud y generalmente miden entre 100 y 500 m de anchura. Sin embargo, su profundidad es inferior a 9 m.

Vista desde el interior de las cuevas de Murrawijinie, en la llanura de Nullarbor, Australia.

Crédito: Stephen Mabbs / Unsplash.

A primera vista, estas depresiones alargadas parecen antiguos valles excavados por el agua. Sin embargo, los investigadores constataron que no poseen la red de drenaje esperada. Los sedimentos tampoco presentan las huellas características de un antiguo flujo organizado.

Para comprender su origen, el equipo combinó varios métodos. Estudió la forma del terreno, las cuevas ya conocidas, los sedimentos y los acantilados donde las capas rocosas son visibles. Las mediciones geofísicas también permitieron explorar indirectamente lo que se encuentra bajo la superficie.

El resultado relaciona estas zanjas con cavidades mucho más profundas. En la región, algunas cuevas descienden entre 50 y 150 m bajo el suelo. Cuando su techo cede progresivamente, las rocas situadas encima también se hunden. Este movimiento puede ascender lentamente hasta la superficie y formar allí una larga depresión.

Dolinas de hundimiento y deformaciones rocosas asociadas a las zanjas estudiadas en la llanura de Nullarbor.

Fuente: Lipar et al., Communications Earth & Environment, CC BY-NC-ND 4.0.

En otras palabras, no se trata necesariamente de un gran hundimiento repentino que abra un abismo. El terreno puede descender progresivamente sobre un pasadizo subterráneo. Con el tiempo, los sedimentos rellenan parcialmente la zona hundida. El relieve final se vuelve entonces muy discreto a pesar del tamaño de la estructura situada debajo.

La llanura de Nullarbor ofrece un terreno favorable para conservar estas huellas. Esta plataforma caliza de más de 200 000 km² está expuesta desde hace más de 14 millones de años. Su clima seco limita considerablemente la acción de los ríos, que de otro modo podrían modificar o borrar estos relieves poco pronunciados.

Este descubrimiento también proporciona indicios para buscar cavidades en otros lugares sin ver directamente su entrada. Una depresión larga y poco profunda, sin un drenaje verdadero y asociada a otros signos de hundimiento, puede señalar una red subterránea. Esta interpretación del paisaje puede interesar a la geología, pero también a ciertas obras de infraestructura o al estudio de las aguas subterráneas.

Por último, los investigadores contemplan aplicar estos criterios a otros mundos. En Marte, algunas depresiones alargadas se han atribuido a antiguos flujos de agua. En ciertos casos, una cavidad subterránea seguida de su hundimiento podría constituir otra explicación. Las cuevas planetarias interesan especialmente a los científicos porque pueden proteger su interior de las duras condiciones de la superficie.