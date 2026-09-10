🪐 Bestätigt: Dieser nahe Planet befindet sich in der habitablen Zone seines Sterns

Nur 11,4 Lichtjahre von uns entfernt umkreist ein Planet seinen Stern in der habitablen Zone.

Der Planet mit dem Namen Gl 725 B c wurde am 20. August 2026 in den NASA-Katalog der bestätigten Exoplaneten aufgenommen. Seine Entdeckung war Anfang dieses Jahres in Astronomy & Astrophysics veröffentlicht worden. Er umkreist Gl 725 B, einen roten Zwerg in etwa 3,5 Parsec Entfernung von uns.

Die Astronomen haben ihn nicht direkt gesehen: Sie haben die winzigen Bewegungen seines Sterns gemessen, die durch die Anziehungskraft des Planeten verursacht werden. Diese als Radialgeschwindigkeitsmethode bezeichnete Methode ermöglicht unter anderem die Schätzung einer Mindestmasse. Für Gl 725 B c gibt der NASA-Katalog etwa 3,4 Erdmassen mit einer Unsicherheit von 0,7 an.

Künstlerische Darstellung eines felsigen Exoplaneten um einen roten Zwerg. Die habitable Zone dieser Sterne liegt deutlich näher am Stern als die der Sonne.

Bildnachweis: NASA / JPL-Caltech

Ein vollständiger Umlauf um seinen Stern dauert 37,9 Tage. Der Planet befindet sich etwa 20,8 Millionen Kilometer von ihm entfernt. Diese Entfernung wäre um die Sonne viel zu gering, doch Gl 725 B ist deutlich kleiner und kühler als unser Stern und hat eine Oberflächentemperatur von etwa 3 106 °C.

Der Planet erhält daher eine Energiemenge, die mit der sogenannten habitablen Zone seines Sterns vereinbar ist. Dieser Ausdruck bezeichnet die Region, in der unter bestimmten Bedingungen flüssiges Wasser an der Oberfläche existieren könnte.

Seine geschätzte Gleichgewichtstemperatur beträgt etwa −58 °C, doch diese Berechnung berücksichtigt keinen möglichen atmosphärischen Treibhauseffekt. Die tatsächliche Temperatur an seiner Oberfläche bleibt daher unbekannt. Auch seine Zusammensetzung ist unbekannt, da die verwendete Methode seinen Radius nicht direkt bestimmt.

Die Nähe des Systems macht diese Entdeckung interessant. Mit einer Entfernung von 11,4 Lichtjahren gehört Gl 725 B c in galaktischem Maßstab zu unserer unmittelbaren stellaren Nachbarschaft. Nahe Planeten bieten bessere Aussichten auf detaillierte Beobachtungen als vergleichbare Welten in Hunderten von Lichtjahren Entfernung.

Die Messungen wurden mit dem am Canada-France-Hawaii-Teleskop installierten Spektropolarimeter SPIRou durchgeführt. Das Team musste die Spuren, die die Erdatmosphäre in den Beobachtungen hinterlassen hatte, stark korrigieren. Durch diese Korrektur konnte die schwache, mit dem Planeten verbundene periodische Bewegung sichtbar gemacht werden.

Dasselbe System weist außerdem ein Signal auf, das einem noch näher am Stern gelegenen Kandidatenplaneten entspricht: Gl 725 B b. Dieser hätte mindestens 1,5 Erdmassen und würde seine Umlaufbahn in 4,765 Tagen vollenden. Weitere Beobachtungen könnten die Architektur dieses Systems genauer bestimmen.