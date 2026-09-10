🪐 Confirmado: este planeta vizinho está na zona habitável de sua estrela

A apenas 11,4 anos-luz de nós, um planeta orbita na zona habitável de sua estrela.

O planeta, chamado Gl 725 B c, foi adicionado em 20 de agosto de 2026 ao catálogo da NASA dedicado aos exoplanetas confirmados. Sua descoberta havia sido publicada no início deste ano na revista Astronomy & Astrophysics. Ele orbita Gl 725 B, uma anã vermelha situada a cerca de 3,5 parsecs de nós.

Os astrônomos não o viram diretamente: mediram os minúsculos movimentos de sua estrela provocados pela atração do planeta. Esse método, chamado velocidade radial, permite estimar, entre outras coisas, uma massa mínima. Para Gl 725 B c, o catálogo da NASA indica cerca de 3,4 massas terrestres, com uma incerteza de 0,7.

Visão artística de um exoplaneta rochoso ao redor de uma anã vermelha.

Visão artística de um exoplaneta rochoso ao redor de uma anã vermelha. A zona habitável dessas estrelas fica muito mais próxima da estrela do que a do Sol.
Crédito: NASA / JPL-Caltech

Uma volta completa ao redor de sua estrela leva 37,9 dias. O planeta está a cerca de 20,8 milhões de quilômetros dela. Essa distância seria pequena demais ao redor do Sol, mas Gl 725 B é muito menor e mais fria do que nossa estrela, com uma temperatura superficial próxima de 3 106 °C.

O planeta recebe, portanto, uma quantidade de energia compatível com a chamada zona habitável de sua estrela. Essa expressão designa a região onde poderia existir água líquida na superfície sob determinadas condições.

Sua temperatura de equilíbrio estimada é de aproximadamente −58 °C, mas esse cálculo não leva em conta um possível efeito estufa atmosférico. A temperatura real de sua superfície, portanto, permanece desconhecida. Sua composição também é desconhecida, pois o método utilizado não fornece diretamente seu raio.

A proximidade do sistema torna essa descoberta interessante. A 11,4 anos-luz, Gl 725 B c pertence à nossa vizinhança estelar imediata na escala da Galáxia. Planetas próximos oferecem melhores perspectivas para observações detalhadas do que mundos semelhantes situados a centenas de anos-luz.

As medições foram obtidas com o espectropolarímetro SPIRou instalado no telescópio Canadá-França-Havaí. A equipe precisou corrigir intensamente os sinais deixados nas observações pela atmosfera terrestre. Essa correção permitiu destacar o fraco movimento periódico associado ao planeta.

O mesmo sistema também apresenta um sinal correspondente a um planeta candidato ainda mais próximo da estrela, Gl 725 B b. Ele teria pelo menos 1,5 massa terrestre e completaria sua órbita em 4,765 dias. Observações adicionais poderão esclarecer a arquitetura desse sistema.