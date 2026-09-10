🪐 Confirmado: este planeta vizinho está na zona habitável de sua estrela

A apenas 11,4 anos-luz de nós, um planeta orbita na zona habitável de sua estrela.

O planeta, chamado Gl 725 B c, foi adicionado em 20 de agosto de 2026 ao catálogo da NASA dedicado aos exoplanetas confirmados. Sua descoberta havia sido publicada no início deste ano na revista Astronomy & Astrophysics. Ele orbita Gl 725 B, uma anã vermelha situada a cerca de 3,5 parsecs de nós.

Os astrônomos não o viram diretamente: mediram os minúsculos movimentos de sua estrela provocados pela atração do planeta. Esse método, chamado velocidade radial, permite estimar, entre outras coisas, uma massa mínima. Para Gl 725 B c, o catálogo da NASA indica cerca de 3,4 massas terrestres, com uma incerteza de 0,7.

Visão artística de um exoplaneta rochoso ao redor de uma anã vermelha. A zona habitável dessas estrelas fica muito mais próxima da estrela do que a do Sol.

Crédito: NASA / JPL-Caltech

Uma volta completa ao redor de sua estrela leva 37,9 dias. O planeta está a cerca de 20,8 milhões de quilômetros dela. Essa distância seria pequena demais ao redor do Sol, mas Gl 725 B é muito menor e mais fria do que nossa estrela, com uma temperatura superficial próxima de 3 106 °C.

O planeta recebe, portanto, uma quantidade de energia compatível com a chamada zona habitável de sua estrela. Essa expressão designa a região onde poderia existir água líquida na superfície sob determinadas condições.

Sua temperatura de equilíbrio estimada é de aproximadamente −58 °C, mas esse cálculo não leva em conta um possível efeito estufa atmosférico. A temperatura real de sua superfície, portanto, permanece desconhecida. Sua composição também é desconhecida, pois o método utilizado não fornece diretamente seu raio.

A proximidade do sistema torna essa descoberta interessante. A 11,4 anos-luz, Gl 725 B c pertence à nossa vizinhança estelar imediata na escala da Galáxia. Planetas próximos oferecem melhores perspectivas para observações detalhadas do que mundos semelhantes situados a centenas de anos-luz.

As medições foram obtidas com o espectropolarímetro SPIRou instalado no telescópio Canadá-França-Havaí. A equipe precisou corrigir intensamente os sinais deixados nas observações pela atmosfera terrestre. Essa correção permitiu destacar o fraco movimento periódico associado ao planeta.

O mesmo sistema também apresenta um sinal correspondente a um planeta candidato ainda mais próximo da estrela, Gl 725 B b. Ele teria pelo menos 1,5 massa terrestre e completaria sua órbita em 4,765 dias. Observações adicionais poderão esclarecer a arquitetura desse sistema.