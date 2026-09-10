🪐 Confirmé : cette planète voisine se trouve dans la zone habitable de son étoile

À seulement 11,4 années-lumière de nous, une planète orbite dans la zone habitable de son étoile.

La planète, nommée Gl 725 B c, a été ajoutée le 20 août 2026 au catalogue de la NASA consacré aux exoplanètes confirmées. Sa découverte avait été publiée plus tôt cette année dans Astronomy & Astrophysics. Elle gravite autour de Gl 725 B, une naine rouge située à environ 3,5 parsecs de nous.

Les astronomes ne l'ont pas vue directement : ils ont mesuré les minuscules mouvements de son étoile provoqués par l'attraction de la planète. Cette méthode, appelée vitesse radiale, permet notamment d'estimer une masse minimale. Pour Gl 725 B c, le catalogue de la NASA indique environ 3,4 masses terrestres, avec une incertitude de 0,7.

Vue d’artiste d’une exoplanète rocheuse autour d’une naine rouge. La zone habitable de ces étoiles se situe beaucoup plus près de l’étoile que celle du Soleil.

Crédit : NASA / JPL-Caltech

Un tour complet autour de son étoile prend 37,9 jours. La planète se trouve à environ 20,8 millions de kilomètres de celle-ci. Cette distance serait beaucoup trop petite autour du Soleil, mais Gl 725 B est cependant bien plus petite et plus froide que notre étoile, avec une température de surface proche de 3 106 °C.

La planète reçoit donc une quantité d'énergie compatible avec la zone dite habitable de son étoile. Cette expression désigne la région où de l'eau liquide pourrait exister en surface dans certaines conditions.

Sa température d'équilibre estimée est d'environ −58 °C, mais ce calcul ne tient pas compte d'un éventuel effet de serre atmosphérique. La température réelle de sa surface reste donc inconnue. Sa composition l'est également, car la méthode utilisée ne fournit pas directement son rayon.

La proximité du système rend cette découverte intéressante. À 11,4 années-lumière, Gl 725 B c appartient à notre voisinage stellaire immédiat à l'échelle de la Galaxie. Les planètes proches offrent de meilleures perspectives pour des observations détaillées que des mondes semblables situés à des centaines d'années-lumière.

Les mesures ont été obtenues avec le spectropolarimètre SPIRou installé au télescope Canada-France-Hawaï. L'équipe a dû corriger fortement les traces laissées dans les observations par l'atmosphère terrestre. Cette correction a permis de faire ressortir le faible mouvement périodique associé à la planète.

Le même système présente aussi un signal correspondant à une planète candidate encore plus proche de l'étoile, Gl 725 B b. Celle-ci ferait au moins 1,5 masse terrestre et bouclerait son orbite en 4,765 jours. Des observations supplémentaires pourront préciser l'architecture de ce système.