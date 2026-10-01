🩸 Ein neuer Bluttest erkennt 86,8 % der frühen Bauchspeicheldrüsenkrebsfälle

Eine einfache experimentelle Blutuntersuchung hat in einer großen internationalen Studie 86,8 % der Bauchspeicheldrüsenkrebsfälle in den Stadien I und II erkannt.

Bei der untersuchten Krebsart handelt es sich um das duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse, die häufigste Form dieser Erkrankung. Eine frühe Erkennung bleibt schwierig. Ein kleiner Tumor kann wenige Symptome verursachen und nur sehr geringe messbare Spuren im Blut freisetzen. Die Forschenden suchten daher nicht nach einem einzigen Signal, sondern nach einer Kombination mehrerer biologischer Hinweise.

Bauchspeicheldrüsenkrebs

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Ihre Methode analysiert zehn Mikro-RNAs. Diese sehr kleinen Moleküle sind an der Regulierung der Genaktivität beteiligt, und ihre Menge kann sich beim Vorliegen eines Tumors verändern. Die Forschenden erstellten anhand ihrer Konzentrationen im Blut eine Signatur. Dieser erste Teil des Tests erkannte in der für die abschließende Auswertung verwendeten Gruppe 83,8 % der frühen Krebsfälle.

Anschließend kombinierte das Team diese Signatur mit CA19-9, einem Molekül, das bereits bei einigen Patientinnen und Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gemessen wird. Der daraus entstandene Score mit dem Namen PANXEON erhöhte die Sensitivität für Krebsfälle in den Stadien I und II auf 86,8 %. Anders gesagt: In diesem Teil der Studie wurden etwa 87 von 100 Erkrankten korrekt erkannt.

Eine gute Früherkennung darf jedoch nicht nur erkrankte Personen finden. Sie muss auch vermeiden, gesunde Menschen unnötig zu beunruhigen. In der als risikoarm eingestuften Kontrollgruppe führte der kombinierte Test zu 3,2 % falsch-positiven Ergebnissen. Bei den Teilnehmenden mit hohem Risiko lag dieser Anteil bei 15,6 %.

An der prospektiven, multizentrischen Studie nahmen in vier Ländern 1.785 Personen mit oder ohne Krebs teil. Die Forschenden teilten die Teilnehmenden in mehrere Gruppen auf, um ihre Methode zunächst zu entwickeln und anschließend zu testen. Außerdem überprüften sie, ob die Mikro-RNA-Signatur nur wenig auf andere Krebserkrankungen des Verdauungstrakts reagierte, wodurch das Risiko einer Verwechslung verschiedener Krankheiten sinkt.

Eine kleine Gruppe von 19 Patientinnen und Patienten lieferte einen weiteren interessanten Hinweis. Das Mikro-RNA-Signal nahm während einer vor der Operation und nach dem chirurgischen Eingriff verabreichten Chemotherapie ab. Vor einem Rückfall der Erkrankung stieg es wieder an. Diese Beobachtung basiert zwar auf wenigen Personen, eröffnet aber die Möglichkeit, auch die Behandlungskontrolle zu untersuchen.

Die Autorinnen und Autoren fordern nun größere prospektive Studien, um die Leistungsfähigkeit des Tests in den Bevölkerungsgruppen zu bestätigen, in denen er tatsächlich eingesetzt werden könnte. Insbesondere muss geklärt werden, welche Patientinnen und Patienten am meisten von einer solchen Blutuntersuchung profitieren würden und wie mit positiven Ergebnissen umzugehen ist.