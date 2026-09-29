🌍 Unter Italien löst sich die Erdkruste ab

Unter Italien scheint sich ein tiefer Teil der Erdkruste allmählich abzulösen, mit sichtbaren Auswirkungen bis an die Oberfläche.

Die Apenninen durchqueren die italienische Halbinsel auf einer Länge von etwa 1.200 km. Diese Gebirgskette weist schon seit Langem ein erstaunliches Verhalten auf. Ihr Zentrum dehnt sich, während ihr östlicher Rand weiterhin einer Kompression ausgesetzt ist. Einige Gebiete heben sich, andere senken sich ab, und auch die Erdbeben zeichnen diese entgegengesetzten Bewegungen auf.

Orographische und hydrographische Karte mit den Unterteilungen der Apenninenkette.

Bildnachweis: Gaëlix / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Um zu verstehen, was geschieht, haben Forschende mehrere Arten von Beobachtungen zusammengeführt. Sie nutzten insbesondere mit GPS gemessene Verschiebungen, durch Satellitenradar festgestellte Verformungen und von Erdbeben gelieferte Daten. Jede Methode gibt Aufschluss über einen anderen Teil der Struktur und ihrer Bewegungen.

In ihrer Gesamtheit zeichnen die Daten ein Szenario, in dem sich der untere Teil der Erdkruste von dem darüberliegenden Teil trennt. Dieses dichtere Tiefengestein sinkt anschließend in den Erdmantel ab, die unter der Erdkruste liegende Schicht. Geologen nennen dieses Phänomen Delamination.

Die Ablösung findet jedoch nicht überall zur gleichen Zeit statt. Sie schreitet entlang einer Front voran, die sich langsam nach Osten in Richtung Adria bewegt. Dieser Fortschritt erinnert an das Öffnen eines Reißverschlusses, weshalb der für die Beschreibung des Mechanismus verwendete Ausdruck „Abtrennung“ geprägt wurde.

Diese tiefreichende Bewegung ermöglicht es, mehrere Beobachtungen miteinander zu verbinden, die widersprüchlich erschienen. Wenn dichtes Material absinkt, verändert es die auf die darüberliegende Erdkruste wirkenden Kräfte. Diese kann sich dann in einem Gebiet dehnen und andernorts weiterhin unter Druck stehen, ohne dass diese beiden Verhaltensweisen unvereinbar sind.

Auch die Geschichte der Apenninen hilft, diese Situation zu verstehen. Die Gebirgskette entstand, als tektonische Bewegungen Teile der Erdkruste über Millionen Jahre hinweg zusammenführten und verdickten. Später wich ein Teil der in die Tiefe abtauchenden Gesteine zurück, wodurch sich die Öffnung des Tyrrhenischen Meeres und die Dehnung der Region hinter der Gebirgskette begünstigten.

Die Bedeutung dieser Studie geht über den italienischen Fall hinaus. Die Forschenden verfügen hier über ein aktuelles Beispiel, bei dem ein tiefreichender Mechanismus mit an der Oberfläche gemessenen Verschiebungen verglichen werden kann. Künftige Beobachtungen werden insbesondere ermöglichen, die Bewegung der Ablösungsfront zu verfolgen und diese Entwicklung besser mit den Verformungen und Erdbeben der Apenninen in Verbindung zu bringen.