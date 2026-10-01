🩸 Un nuevo análisis de sangre detecta el 86,8 % de los cánceres de páncreas tempranos

Un simple análisis de sangre experimental detectó el 86,8 % de los cánceres de páncreas en los estadios I y II en un amplio estudio internacional.

El cáncer estudiado es el adenocarcinoma ductal de páncreas, la forma más común de esta enfermedad. Detectarlo temprano sigue siendo difícil. Un tumor pequeño puede provocar pocos síntomas y liberar muy pocos rastros medibles en la sangre. Por eso, los investigadores no buscaron una única señal, sino una combinación de varios indicios biológicos.

Cáncer de páncreas

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Su método analiza diez microARN. Estas moléculas muy pequeñas participan en la regulación de la actividad de los genes y su cantidad puede cambiar en presencia de un tumor. Los investigadores establecieron una firma a partir de sus concentraciones en la sangre. Esta primera parte de la prueba detectó el 83,8 % de los cánceres tempranos en el grupo utilizado para la evaluación final.

A continuación, el equipo combinó esta firma con el CA19-9, una molécula que ya se mide en algunos pacientes con cáncer de páncreas. El resultado, denominado PANXEON, elevó la sensibilidad al 86,8 % para los cánceres en los estadios I y II. En otras palabras, se identificó correctamente a unos 87 de cada 100 pacientes en esta parte del estudio.

Sin embargo, una buena prueba de detección no solo debe encontrar a las personas enfermas. También debe evitar alarmar innecesariamente a quienes no lo están. En el grupo de control considerado de bajo riesgo, la prueba combinada produjo un 3,2 % de resultados falsamente positivos. Esta tasa alcanzó el 15,6 % entre los participantes con un riesgo elevado.

El estudio prospectivo y multicéntrico reunió a 1 785 personas con cáncer o sin él, en cuatro países. Los investigadores separaron a los participantes en varios grupos para desarrollar y después probar su método. También comprobaron que la firma de microARN reaccionaba poco ante otros cánceres digestivos, lo que reduce el riesgo de confundir varias enfermedades.

Un pequeño grupo de 19 pacientes proporcionó otro indicio interesante. La señal de los microARN disminuía durante una quimioterapia administrada antes de la operación y después de la cirugía. Volvía a aumentar antes de una recaída de la enfermedad. Esta observación se basa todavía en pocas personas, pero abre la posibilidad de estudiar también el seguimiento del tratamiento.

Ahora, los autores solicitan estudios prospectivos de mayor envergadura para confirmar su rendimiento en las poblaciones en las que realmente podría utilizarse. En particular, habrá que determinar qué pacientes se beneficiarían más de un análisis de sangre de este tipo y cómo tratar los resultados positivos.