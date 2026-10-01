🩸 Um novo exame de sangue identifica 86,8% dos cânceres de pâncreas precoces

Uma simples coleta de sangue experimental detectou 86,8% dos cânceres de pâncreas nos estádios I e II em um amplo estudo internacional.

O câncer estudado é o adenocarcinoma ductal do pâncreas, a forma mais comum dessa doença. Detectá-lo precocemente continua sendo difícil. Um pequeno tumor pode provocar poucos sintomas e liberar pouquíssimos vestígios mensuráveis no sangue. Por isso, os pesquisadores procuraram não um sinal único, mas uma combinação de vários indicadores biológicos.

Câncer de pâncreas

Scientific Animations Inc. · CC BY-SA 4.0

O método analisa dez microRNAs. Essas moléculas muito pequenas participam da regulação da atividade dos genes, e sua quantidade pode mudar na presença de um tumor. Os pesquisadores estabeleceram uma assinatura com base em suas concentrações no sangue. Essa primeira parte do teste detectou 83,8% dos cânceres precoces no grupo utilizado para a avaliação final.

A equipe então associou essa assinatura ao CA19-9, uma molécula já medida em alguns pacientes com câncer de pâncreas. O escore obtido, chamado PANXEON, elevou a sensibilidade para 86,8% nos cânceres dos estádios I e II. Em outras palavras, cerca de 87 pacientes em cada 100 foram identificados corretamente nessa parte do estudo.

Um bom rastreamento, porém, não deve apenas encontrar as pessoas doentes. Ele também precisa evitar alarmar desnecessariamente aquelas que não estão doentes. No grupo de controle considerado de baixo risco, o teste combinado produziu 3,2% de resultados falso-positivos. Essa taxa chegou a 15,6% entre os participantes de alto risco.

O estudo prospectivo e multicêntrico reuniu 1.785 pessoas com ou sem câncer, em quatro países. Os pesquisadores separaram os participantes em vários grupos para desenvolver e depois testar o método. Também verificaram que a assinatura de microRNAs reagia pouco a outros cânceres digestivos, o que reduz o risco de confundir doenças diferentes.

Um pequeno grupo de 19 pacientes forneceu outro dado interessante. O sinal dos microRNAs diminuía durante uma quimioterapia administrada antes da operação e após a cirurgia. Ele voltava a aumentar antes de uma recidiva da doença. Essa observação ainda se baseia em poucas pessoas, mas abre a possibilidade de estudar também o acompanhamento do tratamento.

Os autores agora pedem estudos prospectivos de maior escala para confirmar seu desempenho nas populações em que o teste poderia realmente ser utilizado. Será necessário determinar, sobretudo, quais pacientes se beneficiariam mais de um exame de sangue desse tipo e como lidar com os resultados positivos.