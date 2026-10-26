💀 Chinesische Fossilien enthüllen das Gesicht der Denisovaner

Etwa 150.000 Jahre alte Fossilien haben einer lange rätselhaften Menschenpopulation ein Gesicht gegeben.

Die Denisovaner sind enge Verwandte der Neandertaler und unserer eigenen Art. Ihre Existenz war bereits durch DNA bekannt, die aus einigen in Asien entdeckten Überresten gewonnen wurde. Den Forschern standen jedoch zu wenige eindeutig zugeordnete Knochen zur Verfügung, um zu wissen, wie sie aussahen.

Geografische Verbreitung, Originalfossilien und virtuelle Rekonstruktionen.

In China wurden an der Fundstätte Xujiayao Fragmente von Schädeln, Zähne und ein Kiefer entdeckt. Sie sind zwischen 199.000 und 138.000 Jahre alt. Seit ihrer Entdeckung warfen diese Fossilien eine Frage auf: Zu welchem Zweig der menschlichen Familie gehörten sie?

Ein internationales Team fand die Antwort, indem es die in zwei Knochen erhaltenen Proteine untersuchte. Diese Moleküle, aus denen unter anderem unsere Gewebe bestehen, können lange nach dem Verschwinden der DNA Spuren hinterlassen. Bestimmte Unterschiede in ihrer Zusammensetzung ermöglichen es, die Verwandtschaft zwischen alten Populationen zu erkennen.

Die Wissenschaftler fanden 18 alte Proteine. Eines davon, Kollagen, wies eine Besonderheit auf, die bereits bei Denisovanern beobachtet worden war, nicht aber bei Neandertalern oder heutigen Menschen. Für die Forscher ist dies ein sehr starker Hinweis: Die Fossilien von Xujiayao gehören zur Denisovaner-Linie.

Seitenansicht des Schädels von Harbin, eines im Nordosten Chinas entdeckten menschlichen Fossils, das den Denisovanern zugeordnet wird.

Illustration: Clumsystiggy, via Wikimedia Commons.

Die Bedeutung geht weit über diese Identifizierung hinaus. Anders als die ersten bekannten Überreste dieser Menschen ermöglichen die Knochen von Xujiayao die Rekonstruktion eines großen Teils eines Schädels. Die Forscher verglichen sie mit anderen Fossilien aus Asien, darunter dem Schädel von Harbin, der ebenfalls den Denisovanern zugeordnet wird.

Das sich abzeichnende Bild zeigt Menschen mit einem eher niedrigen Schädel, dicken Knochen und ausgeprägten Augenbrauenwülsten. Ihr Gesicht war relativ flach, ohne einen stark nach vorn vorspringenden Kiefer. Zwischen den Individuen gab es jedoch Unterschiede, und nicht alle diese Merkmale waren zwangsläufig bei jedem vorhanden.

Die Studie veranlasst die Wissenschaftler außerdem, mehrere weitere chinesische Fossilien neu zu bestimmen. Ihre Ähnlichkeiten könnten darauf hindeuten, dass sie derselben Linie angehörten. Dieser Teil ihrer Arbeit beruht jedoch auf dem Vergleich der Knochen, ohne molekulare Belege für jedes einzelne Fossil.

Diese alten Proteine ermöglichen es nun, Knochen einer bekannten Population zuzuordnen und eine deutlich konkretere Vorstellung vom Aussehen dieser ausgestorbenen Verwandten zu gewinnen.