💀 Fósseis chineses revelam o rosto dos denisovanos

Fósseis com cerca de 150 mil anos deram um rosto a uma população humana que permaneceu misteriosa por muito tempo.

Os denisovanos são parentes próximos dos neandertais e da nossa própria espécie. Já conhecíamos sua existência graças ao DNA extraído de alguns restos descobertos na Ásia. Mas os pesquisadores dispunham de poucos ossos identificados com certeza para saber como eles eram.

Localizações geográficas, fósseis originais e reconstruções virtuais.

Na China, o sítio de Xujiayao revelou fragmentos de crânios, dentes e uma mandíbula. Eles têm entre 199 mil e 138 mil anos. Desde sua descoberta, esses fósseis levantavam uma questão: a que ramo da família humana pertenciam?

Uma equipe internacional encontrou a resposta ao estudar as proteínas preservadas em dois ossos. Essas moléculas, que compõem especialmente nossos tecidos, podem deixar vestígios muito depois do desaparecimento do DNA. Algumas diferenças em sua composição permitem reconhecer os vínculos entre populações antigas.

Os cientistas encontraram 18 proteínas antigas. Uma delas, o colágeno, apresentava uma particularidade já observada nos denisovanos, mas não nos neandertais nem nos humanos atuais. Para os pesquisadores, trata-se de um indício muito sólido: os fósseis de Xujiayao pertencem à linhagem denisovana.

Perfil do crânio de Harbin, fóssil humano descoberto no nordeste da China e associado aos denisovanos.

Ilustração: Clumsystiggy, via Wikimedia Commons.

O interesse vai muito além dessa identificação. Ao contrário dos primeiros restos conhecidos desses humanos, os ossos de Xujiayao permitem reconstruir uma grande parte de um crânio. Os pesquisadores os compararam a outros fósseis da Ásia, entre eles o crânio de Harbin, também associado aos denisovanos.

O retrato que se desenha é o de humanos com o crânio relativamente baixo, ossos espessos e arcadas supraciliares marcantes. Seu rosto era relativamente plano, sem uma mandíbula muito projetada para a frente. Havia, contudo, diferenças entre os indivíduos, e todas essas características não estavam necessariamente presentes em cada um deles.

O estudo também leva os cientistas a propor uma nova identificação para vários outros fósseis chineses. Suas semelhanças podem indicar que pertenciam à mesma linhagem. Essa parte do trabalho, porém, continua baseada na comparação dos ossos, sem evidências moleculares para cada fóssil.

Essas proteínas antigas agora permitem relacionar ossos a uma população conhecida e ter uma ideia muito mais concreta da aparência desses parentes desaparecidos.