🧠 Depression: eine verschobene biologische Uhr

Bei manchen Menschen mit Depressionen scheinen der Schlaf und die biologische Uhr eine besonders wichtige Rolle zu spielen.

Unser Körper besitzt eine innere Uhr, die ungefähr dem Rhythmus der Tage folgt. Sie hilft uns zu wissen, wann wir schlafen, aufwachen oder aktiv sein sollen. Doch dieser Rhythmus funktioniert nicht bei allen Menschen gleich. Australische Forschende wollten herausfinden, ob Störungen dieses Rhythmus bestimmte Fälle von Depression kennzeichnen können.

Ein Zusammenhang zwischen zirkadianem Rhythmus und Depression.

Sie analysierten die Antworten von 11.380 Menschen, die eine Depression erlebt hatten, häufig eine schwere oder wiederkehrende. Um Störungen des täglichen Rhythmus zu erkennen, untersuchten sie sechs Anzeichen: unter anderem sehr lange zu schlafen, sich morgens erschöpft zu fühlen, abends aktiver zu sein oder Stimmungsschwankungen im Zusammenhang mit den Jahreszeiten zu erleben.

Anschließend fassten die Forschenden die Personen zusammen, die mindestens drei dieser Anzeichen aufwiesen. Sie identifizierten 2.604 Menschen, also 23 % der Teilnehmenden. Diese Gruppe entspricht dem, was sie als „zirkadiane“ Depression zu bezeichnen vorschlagen – in Anlehnung an den biologischen Rhythmus, der unseren Tagesablauf organisiert.

Bei diesen Teilnehmenden hatte die Depression in der Regel früher begonnen und ging mit ausgeprägteren Symptomen einher. Sie gaben außerdem an, dass ihnen einige gängige Antidepressiva, insbesondere solche, die auf Serotonin wirken, weniger gut bekommen waren. Auch die berichteten Nebenwirkungen waren häufiger.

Das Forschungsteam wollte weitere Hinweise in ihrer DNA identifizieren. Es fand mehr genetische Besonderheiten, die mit einer Vorliebe für späte Tageszeiten, aber auch mit bestimmten Stimmungs- und Schlafstörungen verbunden sind. Diese Ergebnisse sprechen für einen biologischen Zusammenhang, erlauben jedoch keine genaue Erklärung seiner Funktionsweise.

Muss man daraus schließen, dass ein verschobener Schlaf die Depression verursacht? Nein. Die Studie vergleicht Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt, hauptsächlich auf Grundlage ihrer eigenen Angaben. Sie zeigt nicht, dass ihre innere Uhr die Ursache ihrer Symptome ist. Und die beobachteten 23 % lassen sich nicht auf alle Menschen mit Depressionen übertragen.

Die Forschenden hoffen dennoch, dass diese Unterscheidung eines Tages dabei helfen wird, besser geeignete Behandlungen auszuwählen. Sie nennen insbesondere Therapien, die auf den Schlaf-Wach-Rhythmus wirken, etwa die Lichttherapie. Die Studie hat deren Wirksamkeit bei dieser Gruppe jedoch nicht getestet: Neue Untersuchungen müssen zeigen, ob sie tatsächlich einen Nutzen bringen.

Vorerst bleibt dieses Profil daher ein wissenschaftlicher Vorschlag und keine offiziell anerkannte Diagnose. Andere Forschungsteams müssen diese Ergebnisse an unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen überprüfen und anschließend klären, ob die Kenntnis des biologischen Rhythmus eines Patienten tatsächlich eine bessere Behandlung ermöglicht.