🧠 Depressão: um relógio biológico desregulado

Em algumas pessoas deprimidas, o sono e o relógio biológico parecem desempenhar um papel particularmente importante.

Nosso corpo possui um relógio interno que acompanha aproximadamente o ritmo dos dias. Ele nos ajuda a saber quando dormir, acordar ou estar ativos. Mas esse ritmo não funciona da mesma forma para todas as pessoas. Pesquisadores australianos quiseram descobrir se suas desregulações poderiam caracterizar alguns casos de depressão.

Uma relação entre o ritmo circadiano e a depressão.

Eles analisaram as respostas de 11.380 pessoas que haviam passado por uma depressão, frequentemente grave ou recorrente. Para identificar alterações no ritmo diário, examinaram seis sinais: entre eles, dormir por muito tempo, sentir-se exausto pela manhã, ser mais ativo à noite ou perceber o humor variar conforme as estações.

Os pesquisadores reuniram então as pessoas que apresentavam pelo menos três desses sinais. Identificaram 2.604, ou 23% dos participantes. Esse grupo corresponde ao que eles propõem chamar de depressão « circadiana », em referência ao ritmo biológico que organiza nossos dias.

Entre esses participantes, a depressão geralmente havia começado mais cedo e vinha acompanhada de sintomas mais intensos. Eles também declararam que alguns antidepressivos comuns, especialmente os que atuam sobre a serotonina, haviam sido menos eficazes para eles. Os efeitos indesejáveis relatados também eram mais numerosos.

A equipe de pesquisadores quis identificar outros indícios em seu DNA. Encontrou mais características genéticas associadas à preferência por horários tardios, mas também a certos transtornos do humor e do sono. Esses resultados apontam para uma relação biológica, sem permitir explicar precisamente como ela funciona.

É preciso concluir que um sono desregulado provoca depressão? Não. O estudo compara pessoas em um determinado momento, principalmente com base em seus próprios relatos. Ele não demonstra que o relógio interno delas esteja na origem dos sintomas. E os 23% observados não podem ser aplicados a todas as pessoas deprimidas.

Os pesquisadores esperam, contudo, que essa distinção ajude um dia a escolher tratamentos mais adequados. Eles mencionam, especialmente, tratamentos que atuam sobre os ritmos do sono e da vigília, como a fototerapia. Mas o estudo não testou sua eficácia nesse grupo: serão necessárias novas pesquisas para saber se eles realmente oferecem algum benefício.

Por enquanto, esse perfil continua sendo uma proposta científica, e não um diagnóstico oficialmente estabelecido. Outras equipes deverão verificar esses resultados em populações diferentes e, em seguida, determinar se conhecer o ritmo biológico de um paciente permite de fato tratá-lo melhor.