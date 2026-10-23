🦖 Dieser Dinosaurier besitzt ein typisches Merkmal heutiger Papageien

Vor 66 Millionen Jahren konnte sich ein kleiner Dinosaurier wahrscheinlich von Früchten ernähren, indem er seinen Kiefer wie ein Papagei einsetzte.

Dinosaurier waren nicht nur große, mit Zähnen bewaffnete Jäger. Einige besaßen einen Schnabel und ernährten sich hauptsächlich von Pflanzen. So auch ein Tier, das kürzlich anhand von Fossilien beschrieben wurde, die in der Hell-Creek-Formation in Nordamerika nahe dem Ende des Zeitalters der Dinosaurier gefunden wurden.

Rekonstruktion von Infernogallus jamesi, einem kleinen Dinosaurier mit Schnabel, der am Ende der Kreidezeit lebte.

Illustration: Connor Ashbridge, CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

Die Forschenden nannten ihn Infernogallus jamesi. Dieser vogelähnliche Dinosaurier wog etwa 12 kg, also so viel wie ein kleiner Hund. Er gehörte zu einer Familie schnabeltragender Dinosaurier, die den Vorfahren heutiger Vögel nahestanden. Sein fast vollständig erhaltener Schädel ermöglichte es, zu verstehen, wie sein Maul funktionierte.

Das überraschendste Detail ist nicht nur am Schnabel zu erkennen. Die Knochen seines Schädels zeigen, dass die Muskeln, die für das Schließen des Kiefers zuständig waren, ungewöhnlich angeordnet waren. Sie hätten Bewegungen nach vorn und hinten ermöglicht, nicht nur das Öffnen und Schließen des Mauls.

Eine vergleichbare Funktionsweise findet man bei bestimmten Papageien, die Früchte fressen. Diese Vögel können ihre Nahrung zwischen den Hälften ihres Schnabels bewegen und zerquetschen. Bei Infernogallus könnten gegenüberliegende Erhebungen in den Kiefern dabei geholfen haben, Nahrung vor dem Verschlucken zu zermahlen.

Diese Ähnlichkeit ist für Paläontologen interessant, da sich die Blütenpflanzen während der Kreidezeit stark diversifizierten. Auch ihre Früchte wurden vielfältiger. Dieser kleine Dinosaurier könnte daher eine Nahrungsquelle genutzt haben, die in den Landschaften immer wichtiger wurde.

Die Studie beweist jedoch nicht, dass er sich ausschließlich von Früchten ernährte. In seinem Magen wurden keine fossilen Mahlzeiten gefunden. Die Schlussfolgerungen beruhen auf der Form des Schädels und darauf, wie die Muskeln vermutlich arbeiten konnten. Sie deuten vor allem auf ein Tier hin, das gut an eine pflanzliche Ernährung angepasst war, die wahrscheinlich reich an fleischigen Früchten war.

Für die Forschenden liefert diese Entdeckung ein weiteres Puzzleteil zur Geschichte der Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren. Früchte ernährten nicht nur die Vorfahren der Vögel oder die Säugetiere: Auch einige nicht zu den Vögeln gehörige Dinosaurier hatten möglicherweise bereits Methoden entwickelt, sie effizient zu nutzen.

Weitere Fossilien werden zeigen, ob andere nahe verwandte Arten dieselben Anpassungen besaßen. Die Paläontologen wollen insbesondere herausfinden, wann diese Ernährungsweise entstand und ob sie sich parallel zur zunehmenden Verbreitung von Früchten entwickelte.