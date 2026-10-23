🦖 Este dinossauro tinha uma característica típica dos papagaios atuais

Há 66 milhões de anos, um pequeno dinossauro provavelmente podia alimentar-se de frutos usando a mandíbula à maneira de um papagaio.

Os dinossauros não se resumiam aos grandes caçadores armados de dentes. Alguns possuíam um bico e alimentavam-se sobretudo de vegetais. É o caso de um animal recentemente descrito a partir de fósseis encontrados na formação Hell Creek, na América do Norte, perto do fim da era dos dinossauros.

Reconstrução de Infernogallus jamesi, pequeno dinossauro com bico que viveu no fim do Cretáceo.

Ilustração: Connor Ashbridge, CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

Os pesquisadores deram-lhe o nome de Infernogallus jamesi. Este dinossauro com aparência de ave pesava cerca de 12 kg, o equivalente ao peso de um cão de pequeno porte. Pertencia a uma família de dinossauros com bico, próximos dos ancestrais das aves atuais. Seu crânio, preservado quase integralmente, permitiu compreender como sua boca funcionava.

O detalhe mais surpreendente não é visível apenas no bico. Os ossos de seu crânio mostram que os músculos responsáveis por fechar a mandíbula estavam dispostos de maneira incomum. Eles teriam permitido movimentos para a frente e para trás, e não apenas a abertura e o fechamento da boca.

Um funcionamento comparável é encontrado em alguns papagaios que comem frutos. Essas aves conseguem manipular e esmagar seu alimento entre as partes do bico. No caso de Infernogallus, relevos opostos nas mandíbulas poderiam ter ajudado a triturar os alimentos antes de engoli-los.

Essa semelhança interessa aos paleontólogos, pois as plantas com flores diversificaram-se muito durante o Cretáceo. Seus frutos também se tornaram mais variados. Esse pequeno dinossauro poderia, portanto, ter aproveitado um recurso alimentar que ocupava um espaço cada vez maior nas paisagens.

O estudo, contudo, não demonstra que ele se alimentava exclusivamente de frutos. Nenhuma refeição fossilizada foi encontrada em seu estômago. As conclusões baseiam-se na forma do crânio e na maneira como os músculos poderiam trabalhar. Elas indicam sobretudo um animal bem adaptado a uma alimentação vegetal, provavelmente rica em frutos carnosos.

Para os pesquisadores, essa descoberta acrescenta uma nova peça à história das relações entre plantas e animais. Os frutos não alimentavam apenas os ancestrais das aves ou os mamíferos: alguns dinossauros não avianos talvez já tivessem desenvolvido meios de explorá-los com eficiência.

Os próximos fósseis permitirão verificar se outras espécies próximas possuíam as mesmas adaptações. Os paleontólogos procuram especialmente descobrir quando esse modo de alimentação surgiu e se ele evoluiu em paralelo ao aumento da abundância dos frutos.