🦖 Este dinossauro tinha uma característica típica dos papagaios atuais

Há 66 milhões de anos, um pequeno dinossauro provavelmente podia alimentar-se de frutos usando a mandíbula à maneira de um papagaio.
Os dinossauros não se resumiam aos grandes caçadores armados de dentes. Alguns possuíam um bico e alimentavam-se sobretudo de vegetais. É o caso de um animal recentemente descrito a partir de fósseis encontrados na formação Hell Creek, na América do Norte, perto do fim da era dos dinossauros.
Os pesquisadores deram-lhe o nome de Infernogallus jamesi. Este dinossauro com aparência de ave pesava cerca de 12 kg, o equivalente ao peso de um cão de pequeno porte. Pertencia a uma família de dinossauros com bico, próximos dos ancestrais das aves atuais. Seu crânio, preservado quase integralmente, permitiu compreender como sua boca funcionava.
O detalhe mais surpreendente não é visível apenas no bico. Os ossos de seu crânio mostram que os músculos responsáveis por fechar a mandíbula estavam dispostos de maneira incomum. Eles teriam permitido movimentos para a frente e para trás, e não apenas a abertura e o fechamento da boca.
Um funcionamento comparável é encontrado em alguns papagaios que comem frutos. Essas aves conseguem manipular e esmagar seu alimento entre as partes do bico. No caso de Infernogallus, relevos opostos nas mandíbulas poderiam ter ajudado a triturar os alimentos antes de engoli-los.
Essa semelhança interessa aos paleontólogos, pois as plantas com flores diversificaram-se muito durante o Cretáceo. Seus frutos também se tornaram mais variados. Esse pequeno dinossauro poderia, portanto, ter aproveitado um recurso alimentar que ocupava um espaço cada vez maior nas paisagens.
O estudo, contudo, não demonstra que ele se alimentava exclusivamente de frutos. Nenhuma refeição fossilizada foi encontrada em seu estômago. As conclusões baseiam-se na forma do crânio e na maneira como os músculos poderiam trabalhar. Elas indicam sobretudo um animal bem adaptado a uma alimentação vegetal, provavelmente rica em frutos carnosos.
Para os pesquisadores, essa descoberta acrescenta uma nova peça à história das relações entre plantas e animais. Os frutos não alimentavam apenas os ancestrais das aves ou os mamíferos: alguns dinossauros não avianos talvez já tivessem desenvolvido meios de explorá-los com eficiência.
Os próximos fósseis permitirão verificar se outras espécies próximas possuíam as mesmas adaptações. Os paleontólogos procuram especialmente descobrir quando esse modo de alimentação surgiu e se ele evoluiu em paralelo ao aumento da abundância dos frutos.