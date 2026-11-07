🦖 115 Millionen Jahre alte Spuren von Dinosaurierblut?

Ein Dinosaurierknochen soll 115 Millionen Jahre lang eine Spur seines Blutes bewahrt haben.

Die Entdeckung betrifft Aratasaurus museunacionali, einen fleischfressenden Dinosaurier, der im heutigen Brasilien lebte. Er war etwa 3 Meter lang und bewegte sich auf zwei Beinen fort. Forschende untersuchten Knochen seiner Gliedmaßen, die im Nordosten des Landes gefunden wurden. Im Inneren entdeckten sie winzige Formen an den Stellen, an denen einst kleine Blutgefäße verliefen.

Künstlerische Rekonstruktion von Aratasaurus museunacionali, einem in Brasilien entdeckten fleischfressenden Dinosaurier aus der Kreidezeit.

Illustration: Maurilio Oliveira — CC BY 4.0, über Wikimedia Commons.

Diese ovalen Formen ähneln roten Blutkörperchen, den Zellen, die den Sauerstoff im Blut transportieren. Ihr Aussehen reicht jedoch nicht aus, um ihre Herkunft festzustellen. Im Laufe von Millionen Jahren können Mineralien Gewebe ersetzen und irreführende Strukturen hervorbringen. Das Team suchte daher am selben Ort nach chemischen Hinweisen.

Die Analysen wiesen Spuren von Häm nach. Diese eisenhaltige Substanz ist Bestandteil des Hämoglobins, das es dem Blut ermöglicht, Sauerstoff zu transportieren. Die Forschenden entdeckten diese Spuren im Inneren der kleinen Strukturen im Knochen. Diese Verbindung von Form und Zusammensetzung stärkt die Hypothese, dass es sich um alte rote Blutkörperchen handelt.

Um zu überprüfen, ob diese Substanzen nicht einfach aus dem Boden stammten, analysierten die Wissenschaftler auch die Gesteine rund um das Fossil. Dort fanden sie andere chemische Signaturen. Außerdem wurden mehrere Beobachtungsmethoden eingesetzt, um die Formen und die vorhandenen Elemente zu untersuchen. Diese Ergebnisse machen eine Verunreinigung weniger wahrscheinlich, schließen sie aber nicht vollständig aus.

Wie könnten solche Spuren so lange erhalten geblieben sein? Nach dem Tod des Tieres könnten mikrobenreiche Ablagerungen seine Überreste bedeckt haben. Anschließend könnten Mineralien einige Bestandteile der Zellen ersetzt und dabei ihre Form bewahrt haben. Auch die mit dem Blut verbundenen Moleküle könnten überdauert haben.

Dennoch sind nicht alle Fachleute überzeugt. Die Paläontologin Mary Schweitzer weist darauf hin, dass die beobachteten Formen einige erwartete Merkmale roter Blutkörperchen von Reptilien und Vögeln nicht aufweisen. Bei diesen Tieren besitzen die Zellen unter anderem einen Zellkern, der bei menschlichen roten Blutkörperchen fehlt. Das Vorhandensein chemischer Spuren bleibt interessant, doch ihre Verbindung mit echten Zellen muss noch bestätigt werden.

In Australien läuft bereits ein Experiment, um diese Hypothese zu prüfen. Forschende untersuchen, ob Mikrobenmatten, wie sie in bestimmten Küstenlebensräumen vorkommen, die Fossilisierung von Blut begünstigen können. Das Ergebnis könnte helfen, die Bedingungen zu verstehen, unter denen diese alten Spuren erhalten blieben.