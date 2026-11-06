🌋 Unerwartete Folgen eines gewaltigen Vulkanausbruchs für die menschliche Bevölkerung

Ein gewaltiger Vulkanausbruch erschütterte Japan vor 7.300 Jahren. Dennoch wuchsen einige benachbarte Bevölkerungen weiter.

Zu dieser Zeit lebten Gemeinschaften auf den japanischen Inseln von der Jagd, dem Fischfang und dem Sammeln. Dann brach der Vulkan Kikai im Süden des Archipels mit außergewöhnlicher Gewalt aus. Riesige Mengen Asche bedeckten das Land, veränderten die Landschaften und entzogen vielen Bewohnern ihre bisherigen Lebensgrundlagen.

Karte der Ascheablagerungen des Akahoya-Ausbruchs aus der Kikai-Caldera im Süden Japans vor etwa 7.300 Jahren. Die Linien zeigen unter anderem Mächtigkeiten von 20 und 30 cm an.

Karte: Hugo Lopez (Yug), bearbeitet von Pekachu, CC BY-SA 3.0, über Wikimedia Commons.

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Man könnte annehmen, dass eine solche Katastrophe überall denselben Zusammenbruch auslöste. Im Süden der Insel Kyushu, nahe am Vulkan, ging die Bevölkerung erwartungsgemäß stark zurück. Weiter nördlich entwickelten sich einige Gemeinschaften jedoch weiter.

Wie lassen sich Spuren von Menschen finden, die vor mehreren Jahrtausenden lebten? Die Forschenden untersuchten Datierungen archäologischer Überreste, insbesondere mithilfe der Kohlenstoff-14-Methode. Wenn eine Region für einen bestimmten Zeitraum mehr Siedlungsspuren aufweist, kann dies darauf hindeuten, dass sie dichter besiedelt war.

Die Methode erfordert Vorsicht: Einige Regionen wurden intensiver erforscht als andere. Ein internationales Team entwickelte daher ein statistisches Modell, das diese Unterschiede berücksichtigt und zugleich die demografischen Entwicklungen sowie die Dicke der Ascheablagerungen vergleicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Folgen des Ausbruchs je nach Gebiet stark unterschiedlich waren. Im Süden Kyushus verschlechterten sich die Lebensbedingungen drastisch. Im Norden konnten die Bevölkerungen dagegen trotz der Umwälzungen weiter wachsen.

Warum gab es einen solchen Unterschied? Bewohner der am stärksten betroffenen Regionen könnten in weniger beeinträchtigte Gebiete gezogen sein. Andere Gemeinschaften konnten ihre Gewohnheiten angepasst haben, um Nahrung zu finden. Die Forschenden ziehen diese Erklärungen in Betracht, doch die Überreste ermöglichen es nicht, die Wanderungen der Familien direkt nachzuverfolgen.

Die Studie zeigt außerdem, dass der Einfluss des Ausbruchs nicht an den mit Asche bedeckten Gebieten endete. In einigen weiter entfernten Regionen Japans scheint sich das Bevölkerungswachstum verlangsamt zu haben. Eine Katastrophe kann also das Leben sehr unterschiedlicher Gemeinschaften verändern, selbst in großer Entfernung.

Diese Ergebnisse zeigen vor allem, dass menschliche Bevölkerungen angesichts desselben Ereignisses je nach lokalen Bedingungen und ihren Möglichkeiten zur Anpassung sehr unterschiedliche Entwicklungen nehmen können.