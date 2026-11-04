🔴 Mars: Der größte Canyon des Sonnensystems ist noch aktiv

Der gigantische Canyon des Mars ist nicht vollständig zur Ruhe gekommen.

Valles Marineris durchzieht die Marsoberfläche auf einer Länge von fast 4.000 Kilometern. Einige seiner Täler sind mehrere Kilometer tief. Dieses gewaltige Netz aus Canyons entstand vor mehreren Milliarden Jahren, als sich die Kruste des Planeten dehnte und zerbrach. Daher stellt sich die Frage, ob sich diese alten Brüche noch immer weiterentwickeln.

Dreidimensionale Modellierung des Reliefs von Valles Marineris auf dem Mars, erstellt anhand der kartografischen Daten der Software JMARS.

Illustration: Nathanial Bradford.

Ein Hinweis darauf stammt von einem Beben, das am 25. August 2021 von InSight registriert wurde, der NASA-Sonde, die den Schwingungen des Marsbodens lauschte. Damals hatte sie ein Signal aufgezeichnet, das aus großer Entfernung kam, ohne dass die Forschenden genau bestimmen konnten, wodurch es ausgelöst worden war.

Eine neue Analyse ermöglichte es, seinen Ursprung in der Nähe des westlichen Teils von Valles Marineris in der Region Ius Chasma zu lokalisieren. Die Schwingungen scheinen von einer Verwerfung auszugehen, die mehrere Dutzend Kilometer unter der Oberfläche liegt, den Modellen zufolge wahrscheinlich in einer Tiefe zwischen 20 und 40 Kilometern.

Die Forschenden untersuchten, wie sich die Wellen durch den Mars bewegt hatten. Ihre Berechnungen zeigen, dass zwei Gesteinsblöcke horizontal aneinander vorbeigeglitten sind. Eine solche Bewegung beobachtet man auch bei bestimmten Erdbeben, selbst wenn die Ursachen unterschiedlich sind.

Historischer Blick aus der Umlaufbahn auf Valles Marineris, das Netz aus Canyons, das die Marsoberfläche auf einer Länge von fast 4.000 Kilometern durchzieht.

Quelle: NASA, Viking-Mission, gemeinfrei.

Auf der Erde bewegen sich die großen Platten, aus denen die Oberfläche besteht, gegeneinander. Der Mars besitzt keine vergleichbare Plattentektonik. Sein Inneres kühlt langsam ab, und die Spannungen, die seine geologische Geschichte hinterlassen hat, können noch immer alte Verwerfungen in Bewegung versetzen.

Das Team prüfte auch andere Möglichkeiten. Ein Meteoriteneinschlag oder ein gigantischer Erdrutsch hätte Erschütterungen auslösen können. Diese Szenarien erklären das aufgezeichnete Signal jedoch weniger gut. Die aus der Umlaufbahn aufgenommenen Bilder zeigen ebenfalls keine neue Spur, die einem größeren Einsturz entsprechen würde.

Bisher wurde nur ein einziges Beben eindeutig dieser Region zugeordnet, und InSight befand sich sehr weit entfernt: Viele kleinere Erschütterungen könnten unbemerkt geblieben sein. Dieses Ereignis zeigt jedoch, dass nicht alle alten Brüche auf dem Mars erstarrt sind.

Der Mars bleibt somit ein Planet, der sich weiterentwickelt, auch ohne weitverbreiteten Vulkanismus oder die Bewegung großer Platten wie auf der Erde. Zu verstehen, wo sich seine Verwerfungen noch bewegen, wird den Forschenden helfen, seine Geschichte zu rekonstruieren und die Risiken für künftige Erkundungsmissionen besser einzuschätzen.