🐍 Wir sind nicht die Einzigen, die das Rad erfunden haben, um schnell voranzukommen

Um einer Gefahr zu entkommen, kriechen manche kleinen Schlangen nicht mehr: Sie machen das Rad und sausen mit mehr als 13 km/h davon.

Der Anblick ist überraschend. Das Tier krümmt seinen Körper, hebt einen Teil von sich an und beginnt eine Folge von Rollbewegungen. Dieses Verhalten wurde bereits bei kleinen Schlangen in Südostasien beobachtet, aber man wusste bislang nicht genau, wie sie es schaffen, sich so schnell fortzubewegen, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Ein Exemplar von Pseudorabdion longiceps, fotografiert im Nationalpark Bang Lang in Thailand.

Foto oder Dokument: Rushen / Thai National Parks, CC BY-SA 2.0. Quellenangabe.

Japanische Forscher filmten Schlangen der Gattung Pseudorabdion aus mehreren Blickwinkeln. Anschließend untersuchten sie ihre Bewegungen Bild für Bild, um zu verstehen, wie sich ihr Körper zusammenfaltet, dreht und wieder auf dem Boden abstützt.

Die gemessene Geschwindigkeit ist für ein so kleines Tier beeindruckend. Bei den Rollbewegungen erreichten einige Schlangen kurzzeitig 3,69 Meter pro Sekunde, also etwas mehr als 13 km/h. Das entspricht etwa dem Vierfachen ihrer Höchstgeschwindigkeit, wenn sie sich normal schlängelnd fortbewegen.

Ihr Körper vollführt jedoch keine vollkommen gleichmäßige Drehung wie ein Fahrradrad. Er krümmt und streckt sich abwechselnd. Ein Teil stützt sich auf dem Boden ab und stößt das Tier nach vorn, dann übernimmt ein anderer Teil. Diese Abfolge von Bewegungen ermöglicht es ihm, die Rollbewegungen aneinanderzureihen.

Kinematik der Fortbewegung durch Rollen.

Das erstaunlichste Detail betrifft den Kopf. Während sich der übrige Körper schnell dreht, bleibt er relativ stabil. Die Forscher vermuten, dass diese Trennung der Bewegungen der Schlange hilft, ihre Orientierung beizubehalten und die Kontrolle über ihre Bewegungsrichtung nicht zu verlieren.

Und das scheint zu funktionieren. Während der Experimente konnten die Schlangen einem nur 20 Zentimeter breiten Korridor folgen. Sie rollten also nicht einfach zufällig, selbst bei einer für ihre Größe ungewöhnlichen Geschwindigkeit.

Diese Technik könnte nützlich sein, um schnell vor einem Raubtier zu fliehen. Die Studie beweist jedoch nicht, dass sie in allen Umgebungen immer wirkungsvoller ist als die gewöhnliche Flucht. Sie erklärt vor allem, wie ein beinloses Tier eine derart ungewöhnliche Fortbewegungsweise annehmen kann.

Diese Entdeckung zeigt, dass Schlangen sich nicht auf Kriechen oder Schwimmen beschränken. Indem sie die Geschmeidigkeit ihres Körpers und die Stabilität ihres Kopfes nutzen, haben einige eine echte akrobatische Fluchttechnik entwickelt.