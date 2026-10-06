🔥 Extreme Hitze reicht immer häufiger über den Sommer hinaus

Extreme Hitze tritt nicht nur immer häufiger auf: In vielen Regionen erfasst sie auch neue Monate des Jahres.

Um diese Veränderung zu messen, analysierten Forschende 45 Jahre weltweiter Klimadaten von 1980 bis 2024. Zunächst definierten sie für jede Region eine Referenzsaison, die den drei Monaten entsprach, in denen zwischen 1980 und 1989 starke Hitze am häufigsten auftrat. Diese Methode verhindert, dass überall auf der Erde automatisch Juni, Juli und August als warme Jahreszeit betrachtet werden.

Intensität der am 28. Mai 2026 in Westeuropa beobachteten Hitzewelle, wobei die höchsten Werte dunkelrot dargestellt sind.

Quelle: Europäische Union, Copernicus Emergency Management Service. Enthält veränderte Copernicus-Daten (2026).

Anschließend untersuchten die Forschenden, wann Tage auftraten, an denen der Schwellenwert der 5 Prozent heißesten Tage dieser Referenzperiode überschritten wurde. Sie unterschieden zwischen trockener und feuchter Hitze. Letztere berücksichtigt insbesondere die Luftfeuchtigkeit, die die Wirksamkeit der Schweißverdunstung zur Kühlung des Körpers verringert.

Das Ergebnis ist eindeutig. Zwischen den 1980er-Jahren und der jüngeren Vergangenheit hat sich die Saison extremer trockener Hitze auf 50 Prozent der untersuchten Landflächen ausgedehnt. Bei starker feuchter Hitze liegt dieser Anteil bei 48 Prozent. Die Verlängerung erfolgt jedoch nicht überall auf die gleiche Weise.

In Westeuropa, im südlichen Afrika und im Nordwesten Indiens treten extreme Ereignisse zunehmend vor der üblichen warmen Jahreszeit auf. Im Westen der USA, im Osten Chinas, in Nordafrika und im Osten Europas werden sie vor allem nach dieser Zeit häufiger. Die gefährliche Saison kann also je nach Region früher beginnen oder später enden.

Man könnte annehmen, dass diese Verschiebung einfach auf den allgemeinen Temperaturanstieg zurückzuführen ist. Wenn alle Tage wärmer werden, müssten die Monate außerhalb des Sommers logischerweise häufiger die früheren Rekorde übertreffen. Die Forschenden prüften diese Erklärung, indem sie die beobachtete durchschnittliche Erwärmung auf die historische Temperaturverteilung anwendeten.

Das reicht in der Regel nicht aus, um die gemessenen Veränderungen nachzubilden. Der Anstieg der Durchschnittstemperatur trägt zwar zum Phänomen bei, doch auch die Verteilung starker Hitze über das Jahr verändert sich.

Diese Ereignisse außerhalb der Saison stellen ein sehr konkretes Problem dar. Im Frühjahr ist die Bevölkerung möglicherweise weniger an Hitze gewöhnt, und Kühlsysteme sind nicht immer einsatzbereit. Im Herbst kann eine längere warme Phase zu den hohen Temperaturen hinzukommen, die bereits im Sommer aufgetreten sind. Sie kann außerdem mit anderen saisonalen Risiken zusammenfallen, insbesondere mit Waldbränden.

Die Autorinnen und Autoren sind daher der Ansicht, dass Warnsysteme diese neuen Zeitverläufe berücksichtigen sollten, statt nach einer festen warmen Jahreszeit zu funktionieren. In einem nächsten Schritt soll genauer untersucht werden, in welchen Situationen sich diese ungewöhnlichen Hitzeperioden mit Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr oder mit Wirbelstürmen überschneiden.