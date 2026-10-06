🔥 O calor extremo avança cada vez mais para além do verão

Os episódios de calor extremo já não se limitam a se tornar mais frequentes: em muitas regiões, eles também avançam para novos meses do ano.

Para medir essa mudança, pesquisadores analisaram 45 anos de dados climáticos globais, de 1980 a 2024. Primeiro, definiram, para cada região, uma estação de referência correspondente aos três meses em que as altas temperaturas eram mais frequentes entre 1980 e 1989. Esse método evita considerar automaticamente junho, julho e agosto como o período quente em toda a Terra.

Intensidade da onda de calor observada na Europa Ocidental em 28 de maio de 2026, com os valores mais altos em vermelho-escuro.

Crédito: União Europeia, Copernicus Emergency Management Service. Contém dados Copernicus modificados (2026).

Em seguida, os pesquisadores observaram quando ocorriam os dias que ultrapassavam o limiar dos 5% mais quentes desse período de referência. Eles distinguiram o calor seco do calor úmido. Este último leva em conta, entre outros fatores, a umidade do ar, que reduz a eficácia da transpiração para resfriar o corpo.

O resultado é claro. Entre a década de 1980 e o período recente, a estação de calor seco extremo se estendeu por 50% das terras estudadas. Para o calor úmido intenso, essa proporção chega a 48%. No entanto, essa extensão não ocorre da mesma forma em todos os lugares.

Na Europa Ocidental, na África Austral e no noroeste da Índia, os episódios extremos avançam mais antes da estação quente habitual. No oeste dos Estados Unidos, no leste da China, no norte da África e no leste da Europa, eles se tornam principalmente mais frequentes depois desse período. A estação perigosa pode, portanto, começar mais cedo ou terminar mais tarde, dependendo da região.

Pode-se pensar que esse deslocamento decorre simplesmente do aumento geral das temperaturas. Se todos os dias ficam mais quentes, os meses próximos do verão deveriam logicamente superar com mais frequência os antigos recordes. Os pesquisadores testaram essa explicação aplicando o aquecimento médio observado à distribuição histórica das temperaturas.

Isso geralmente não é suficiente para reproduzir as mudanças medidas. O aumento da temperatura média contribui para o fenômeno, mas a distribuição do calor intenso ao longo do ano também está mudando.

Esses episódios fora de estação representam um problema muito concreto. Na primavera, a população pode estar menos acostumada ao calor, e os sistemas de refrigeração nem sempre estão prontos. No outono, um período prolongado de calor pode se somar às altas temperaturas já enfrentadas durante o verão. Ele também pode coincidir com outros riscos sazonais, especialmente incêndios.

Os autores consideram, portanto, que os sistemas de alerta deveriam levar em conta esses novos calendários, em vez de funcionar de acordo com uma estação quente fixa. Um próximo passo será estudar com mais precisão as situações em que esse calor incomum se sobrepõe a períodos de incêndios florestais ou ciclones.