🦇 Dieses Fledermaus-Coronavirus ist dem SARS-CoV-2 erstaunlich ähnlich

Ein Coronavirus, das bei einer brasilianischen Fledermaus entdeckt wurde, besitzt eine Eigenschaft, die stark an SARS-CoV-2 erinnert.

Das Virus wurde bei einer Fledermaus der Art Pteronotus parnellii identifiziert, die in Brasilien gefangen wurde. Die Forschenden konnten sein vollständiges Genom rekonstruieren, also die Gesamtheit seiner genetischen Anweisungen. Anschließend verglichen sie es mit bereits bekannten Coronaviren, um seine Stellung innerhalb dieser großen Familie zu bestimmen.

Eine Fledermaus der Art Pteronotus parnellii, fotografiert in Mexiko.

Bildnachweis: Lily_Trujillo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Das Ergebnis weist auf eine Verwandtschaft mit den bekannten Gruppen hin. Das Virus gehört zu den Betacoronaviren, ebenso wie SARS-CoV-2, das Covid-19 verursacht, und das MERS-Virus. Es unterscheidet sich jedoch ausreichend von den fünf anerkannten Untergruppen, sodass die Autoren vorschlagen, es einer neuen Untergattung zuzuordnen.

Vor allem ein Detail seines Spike-Proteins erregte Aufmerksamkeit. Dieses Protein bildet die Spitzen auf der Oberfläche des Coronavirus und spielt beim Eindringen in eine Zelle eine Rolle. Bevor sie vollständig funktionieren, können bestimmte Spike-Proteine an einer präzisen Stelle durch ein Enzym des Wirts, die sogenannte Furin, gespalten werden.

Das brasilianische Virus besitzt tatsächlich eine Stelle, an der Furin diese Spaltung durchführen kann. An dieser Stelle lautet die Sequenz RDAR. Die Sequenz von SARS-CoV-2 lautet RRAR: Nur eine der vier Einheiten, aus denen dieses kurze Motiv besteht, ist anders. Die Experimente der Forschenden bestätigen, dass die Stelle des neuen Virus tatsächlich durch Furin gespalten werden kann.

Diese Ähnlichkeit bedeutet nicht, dass die beiden Viren über dieselben Fähigkeiten verfügen. Ob ein Virus einen Menschen infizieren kann, hängt von vielen weiteren Faktoren ab, insbesondere davon, ob es menschliche Zellen erkennen und sich in ihnen vermehren kann. Die Studie berichtet von keiner durch dieses Fledermaus-Coronavirus verursachten menschlichen Infektion.

Um den Ursprung dieser Besonderheit zu verstehen, verglichen die Wissenschaftler die Struktur mehrerer Spike-Proteine. Auch andere Betacoronaviren von Fledermäusen besitzen an derselben Stelle Spaltungsstellen. Diese Region scheint daher solche Sequenzen im Laufe der Evolution aufnehmen zu können, ohne die Funktionsfähigkeit des Proteins zu beeinträchtigen.

Diese Entdeckung liefert außerdem seltene Daten über Coronaviren aus Südamerika. Ihre genetische Vielfalt ist bislang weniger gut dokumentiert als die der in Asien, Afrika oder Europa untersuchten Viren. Die Untersuchung weiterer Arten und Regionen ermöglicht ein besseres Verständnis der Formen, die bereits in der Natur vorkommen.

Die Forschenden müssen nun die biologischen Eigenschaften dieser neuen Linie bestimmen, die über ihr Genom und ihre Spaltungsstelle hinausgehen. Diese Arbeiten könnten insbesondere klären, welche Zellen sie infizieren kann und ob die beobachteten Merkmale tatsächlich eine Rolle bei einer möglichen Übertragung auf andere Arten spielen.