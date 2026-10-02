🦖 Alte Fossilien könnten den Ursprung der ersten Dinosaurier verjüngen

Seit mehr als 60 Jahren aufbewahrte Fossilien könnten einen wichtigen zeitlichen Bezugspunkt in der Geschichte der ersten Dinosaurier um mehrere Millionen Jahre verschieben.

Die Geschichte beginnt in Tansania mit Knochen, die 1963 während einer britischen Expedition entdeckt wurden. Einige von ihnen wurden im Natural History Museum in London aufbewahrt und waren nie im Detail untersucht worden. Ein internationales Team hat nun darunter eine neue Art identifiziert, die Dinodontosaurus isiyavamanda benannt wurde. Das Tier lebte vor etwa 240 Millionen Jahren während der Trias.

Rekonstruktion von Dinodontosaurus isiyavamanda, einem pflanzenfressenden Dicynodonten, der vor etwa 240 Millionen Jahren in Tansania lebte.

Bildnachweis: Gabriel Ugueto et al. — CC BY 4.0

Es war kein Dinosaurier. Es gehörte zu den Dicynodonten, großen vierbeinigen Pflanzenfressern, die lange vor dem Auftreten der modernen Säugetiere lebten. Ihre Abstammungslinie ist näher mit der der Säugetiere als mit der der Dinosaurier verwandt. Das tansanische Exemplar umfasst unter anderem ein Skelett mit einem später entdeckten Schädel.

Die größte Überraschung betrifft seine Identität. Bislang war die Gattung Dinodontosaurus nur aus Südamerika bekannt. Ihr bestätigtes Vorkommen in Ostafrika ermöglicht daher eine Verbindung zwischen den fossilführenden Gesteinen Tansanias und südamerikanischen Formationen, in denen dieselbe Gattung lebte.

Warum verändert dies die Geschichte der Dinosaurier? Die betreffenden Gesteinsschichten in Tansania haben auch Nyasasaurus und Asilisaurus hervorgebracht. Diese Tiere stehen im Mittelpunkt der Diskussionen über die allerersten Dinosaurier und ihre nächsten Verwandten. Das genaue Alter dieser Fossilien spielt daher eine unmittelbare Rolle für die zeitliche Einordnung ihrer Ursprünge.

Rekonstruktion von Asilisaurus kongwe, einem nahen Verwandten der Dinosaurier, der in den ebenfalls für ihre Datierung untersuchten triassischen Gesteinsschichten Tansanias entdeckt wurde.

Bildnachweis: Smokeybjb — CC BY-SA 3.0

Bislang brachten die Forschenden diese Gesteine unter anderem mit Formationen im südlichen Afrika in Verbindung, die als älter galten. Dinodontosaurus stellt nun jedoch eine Verbindung zu besser datierten Schichten in Südamerika her. Neuere radiometrische Messungen zeigen, dass diese bis zu 10 Millionen Jahre jünger sein können als die südafrikanischen Formationen, die als Referenz dienten.

Mit anderen Worten: Die in Tansania gefundenen Kandidaten für die ältesten Dinosaurier waren wahrscheinlich weniger alt als bisher angenommen.

Die Entdeckung erinnert auch an die Bedeutung alter Sammlungen. Einer der Forschenden hatte dieses Skelett bereits 1994 untersucht und damals vermutet, dass es sich um eine unbekannte Art handelte. Es sollte fast drei weitere Jahrzehnte, ein neues Team und moderne Untersuchungsmethoden brauchen, um seine Identität und seine Verbindungen zu den südamerikanischen Fossilien genau zu bestimmen.

Ein großer Teil des tansanischen Skeletts muss noch untersucht werden. Die Forschenden wollen diese Knochen mit denen südamerikanischer Exemplare vergleichen und analysieren, wie sich diese großen Pflanzenfresser fortbewegten und ernährten. Diese Arbeiten könnten auch genauer zeigen, wie mehrere Dicynodontenarten während der Trias dieselben Lebensräume teilten.