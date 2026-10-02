🦖 Fósseis antigos podem tornar os primeiros dinossauros mais recentes

Fósseis preservados há mais de 60 anos podem deslocar em vários milhões de anos um marco importante da história dos primeiros dinossauros.

A história começa na Tanzânia, com ossos descobertos durante uma expedição britânica em 1963. Preservados no Museu de História Natural de Londres, alguns nunca haviam sido estudados em detalhes. Uma equipe internacional acaba de identificar entre eles uma nova espécie, batizada de Dinodontosaurus isiyavamanda. O animal viveu há cerca de 240 milhões de anos, durante o Triássico.

Reconstrução de Dinodontosaurus isiyavamanda, dicinodonte herbívoro que viveu na Tanzânia há cerca de 240 milhões de anos.

Crédito: Gabriel Ugueto et al. — CC BY 4.0

Não era um dinossauro. Pertencia aos dicinodontes, grandes animais herbívoros quadrúpedes que viveram muito antes do surgimento dos mamíferos modernos. Sua linhagem é mais próxima da dos mamíferos do que da dos dinossauros. O espécime tanzaniano inclui, entre outros elementos, um esqueleto associado a um crânio descoberto mais recentemente.

A surpresa vem sobretudo de sua identidade. Até agora, o gênero Dinodontosaurus só era conhecido na América do Sul. Sua presença confirmada na África Oriental permite, portanto, aproximar as rochas fossilíferas da Tanzânia de formações sul-americanas onde o mesmo gênero viveu.

Por que isso muda a história dos dinossauros? As camadas rochosas tanzanianas em questão também revelaram Nyasasaurus e Asilisaurus. Esses animais estão no centro das discussões sobre os primeiros dinossauros e seus parentes próximos. A idade exata desses fósseis desempenha, portanto, um papel direto na cronologia de suas origens.

Reconstrução de Asilisaurus kongwe, parente próximo dos dinossauros descoberto nas camadas triássicas da Tanzânia, também estudadas para sua datação.

Crédito: Smokeybjb — CC BY-SA 3.0

Até agora, os pesquisadores relacionavam essas rochas principalmente a formações da África do Sul consideradas mais antigas. Mas Dinodontosaurus estabelece agora uma ligação com camadas da América do Sul mais bem datadas. Medições radiométricas recentes indicam que elas podem ser até 10 milhões de anos mais jovens do que as formações sul-africanas usadas como referência.

Em outras palavras, os candidatos ao título de dinossauros mais antigos encontrados na Tanzânia provavelmente são menos antigos do que se pensava.

Essa descoberta também destaca a importância das coleções antigas. Um dos pesquisadores já havia examinado esse esqueleto em 1994 e pensava, na época, que se tratava de uma espécie desconhecida. Foram necessárias quase três décadas adicionais, uma nova equipe e técnicas modernas de exame para determinar com precisão sua identidade e suas relações com os fósseis sul-americanos.

Grande parte do esqueleto tanzaniano ainda precisa ser estudada. Os pesquisadores pretendem comparar esses ossos com os dos espécimes sul-americanos e analisar como esses grandes herbívoros se deslocavam e se alimentavam. Esses trabalhos também podem esclarecer como várias espécies de dicinodontes compartilhavam os mesmos ambientes no Triássico.