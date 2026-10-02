🦖 Unos fósiles antiguos podrían rejuvenecer a los primeros dinosaurios

Unos fósiles conservados durante más de 60 años podrían retrasar varios millones de años un hito importante de la historia de los primeros dinosaurios.

La historia comienza en Tanzania, con unos huesos descubiertos durante una expedición británica en 1963. Conservados en el Museo de Historia Natural de Londres, algunos nunca habían sido estudiados en detalle. Un equipo internacional acaba de identificar entre ellos una nueva especie, bautizada como Dinodontosaurus isiyavamanda. El animal vivió hace unos 240 millones de años, durante el Triásico.

Reconstrucción de Dinodontosaurus isiyavamanda, un dicinodonte herbívoro que vivió en Tanzania hace unos 240 millones de años.

Crédito: Gabriel Ugueto et al. — CC BY 4.0

No era un dinosaurio. Pertenecía a los dicinodontes, grandes animales herbívoros cuadrúpedos que vivieron mucho antes de la aparición de los mamíferos modernos. Su linaje está más emparentado con el de los mamíferos que con el de los dinosaurios. El espécimen tanzano incluye, entre otros restos, un esqueleto asociado a un cráneo descubierto más recientemente.

La sorpresa proviene sobre todo de su identidad. Hasta ahora, el género Dinodontosaurus solo se conocía en Sudamérica. Su presencia confirmada en África Oriental permite, por tanto, relacionar las rocas fosilíferas de Tanzania con formaciones sudamericanas donde vivió el mismo género.

¿Por qué cambia esto la historia de los dinosaurios? Las capas rocosas tanzanas en cuestión también han proporcionado restos de Nyasasaurus y Asilisaurus. Estos animales están en el centro de los debates sobre los primeros dinosaurios y sus parientes cercanos. La edad exacta de estos fósiles desempeña, por tanto, un papel directo en la cronología de sus orígenes.

Reconstrucción de Asilisaurus kongwe, un pariente cercano de los dinosaurios descubierto en las capas triásicas de Tanzania que también se estudian para determinar su antigüedad.

Crédito: Smokeybjb — CC BY-SA 3.0

Hasta ahora, los investigadores relacionaban especialmente estas rocas con formaciones de Sudáfrica consideradas más antiguas. Pero Dinodontosaurus establece ahora un vínculo con capas de Sudamérica cuya datación es más precisa. Mediciones radiométricas recientes indican que estas pueden ser hasta 10 millones de años más jóvenes que las formaciones sudafricanas utilizadas como referencia.

En otras palabras, los candidatos al título de dinosaurios más antiguos encontrados en Tanzania probablemente sean menos antiguos de lo que se pensaba.

Este descubrimiento también recuerda el valor de las colecciones antiguas. Uno de los investigadores ya había examinado este esqueleto en 1994 y entonces pensó que se trataba de una especie desconocida. Hicieron falta casi tres décadas más, un nuevo equipo y técnicas modernas de examen para establecer con precisión su identidad y sus vínculos con los fósiles sudamericanos.

Gran parte del esqueleto tanzano aún está por estudiar. Los investigadores planean comparar estos huesos con los de los especímenes sudamericanos y analizar cómo se desplazaban y se alimentaban estos grandes herbívoros. Estos trabajos también podrían precisar cómo varias especies de dicinodontes compartían los mismos hábitats durante el Triásico.