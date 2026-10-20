🐕 Warum altern große Hunde schneller?

Große Hunde leben im Allgemeinen kürzer als kleine. Eine neue Studie könnte helfen zu verstehen, warum.

Eine Deutsche Dogge lebt im Durchschnitt kürzer als ein Chihuahua. Das ist überraschend, denn im Tierreich leben große Arten oft länger als kleine. Forschende haben daher untersucht, was große Hunde beim Altern von anderen unterscheidet.

Eine Deutsche Dogge, eine große Hunderasse. Foto: Dühring Fotografie, via Wikimedia Commons.

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Sie analysierten das Blut von 894 Hunden. Ihr Augenmerk lag auf kleinen chemischen Markierungen auf der DNA. Diese Markierungen verändern sich mit dem Alter und können dazu dienen, die Alterung der Zellen einzuschätzen, ohne die DNA selbst zu verändern.

So erhielten die Forschenden eine Art „biologische Uhr“. Und überraschenderweise scheint diese Uhr bei großen Hunden schneller voranzuschreiten. Mit anderen Worten: Zwei gleichaltrige Hunde können unterschiedliche Alterserscheinungen aufweisen. Bei den Hunden, deren Uhr am weitesten fortgeschritten war, war auch das Sterberisiko höher.

Um diesen Unterschied zu erklären, untersuchten die Forschenden bestimmte DNA-Abschnitte, die als „springende Gene“ bezeichnet werden. Sie tragen diesen Namen, weil einige von ihnen sich kopieren oder ihren Platz in der DNA wechseln können. Normalerweise helfen chemische Markierungen dabei, sie inaktiv zu halten.

Bei großen Hunden verschwinden diese Markierungen jedoch mit zunehmendem Alter stärker. Die „springenden Gene“ könnten dann wieder aktiv werden und die Zellen stören. Das ist ein möglicher Erklärungsansatz, aber noch keine Gewissheit: Die Studie hat nicht gezeigt, dass sie tatsächlich aktiver werden.

Die Forschenden beobachteten außerdem Veränderungen in den Zellen, die den Körper gegen Krankheiten verteidigen. Sie wissen noch nicht, ob diese Veränderungen dazu beitragen, das Leben großer Hunde zu verkürzen.

Als Nächstes sollen dieselben Tiere über mehrere Jahre hinweg beobachtet werden. So lässt sich feststellen, ob die Veränderungen der DNA die Alterung tatsächlich beschleunigen oder lediglich eine Folge davon sind.