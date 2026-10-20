🐕 Pourquoi les grands chiens vieillissent-ils plus vite ?

Les grands chiens vivent généralement moins longtemps que les petits. Une nouvelle étude pourrait aider à comprendre pourquoi.

Un dogue allemand vit en moyenne moins longtemps qu’un chihuahua. C’est surprenant, car dans le monde animal, les grandes espèces vivent souvent plus longtemps que les petites. Des chercheurs ont donc cherché ce qui distingue les grands chiens des autres lorsqu’ils vieillissent.

Un dogue allemand, race canine de grande taille. Photo : Dühring Fotografie, via Wikimedia Commons.

Image Wikimedia

Ils ont analysé le sang de 894 chiens. Leur attention s’est portée sur de petites marques chimiques présentes sur l’ADN. Ces marques changent avec l’âge et peuvent servir à estimer le vieillissement des cellules, sans modifier l’ADN lui-même.

Les chercheurs ont ainsi obtenu une sorte d’« horloge biologique ». Et surprise : chez les grands chiens, cette horloge semble avancer plus vite. Autrement dit, deux chiens du même âge peuvent présenter des signes de vieillissement différents. Ceux dont l’horloge était la plus avancée avaient aussi un risque de décès plus élevé.

Pour expliquer cette différence, les chercheurs ont examiné certains fragments d’ADN surnommés « gènes sauteurs ». Ils portent ce nom car certains peuvent se copier ou changer de place dans l’ADN. Normalement, des marques chimiques aident à les maintenir inactifs.

Or, chez les grands chiens, ces marques disparaissent davantage avec l’âge. Les « gènes sauteurs » pourraient alors se réveiller et perturber les cellules. C’est une piste, pas encore une certitude : l’étude n’a pas montré qu’ils devenaient réellement plus actifs.

Les chercheurs ont également observé des changements dans les cellules qui défendent le corps contre les maladies. Ils ne savent pas encore si ces changements contribuent à raccourcir la vie des grands chiens.

La prochaine étape consistera à suivre les mêmes animaux pendant plusieurs années. Cela permettra de voir si les changements de l’ADN accélèrent réellement le vieillissement ou s’ils en sont simplement une conséquence.