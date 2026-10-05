📜 Forschende verkohlen künstliche Herculaneum-Rollen, um sie zu entziffern

Forschende haben ihre eigenen Papyrusrollen verbrannt, um herauszufinden, wie sich jene lesen lassen, die vor fast 2.000 Jahren durch den Vesuv verkohlt wurden.

Im Jahr 79 begrub der Ausbruch des Vesuvs Herculaneum nahe dem heutigen Neapel. Mehr als tausend Rollen aus einer Bibliothek wurden dort Jahrhunderte später gefunden. Die Hitze verkohlte sie, ohne sie vollständig zu Asche zu machen. Sie sind jedoch so zerbrechlich, dass ein manuelles Entrollen sie zerstören könnte.

Eine moderne Papyrusrolle vor und nach ihrer Verkohlung in einer Kammer mit nahezu keinem Sauerstoff.

Bildnachweis: Douglas Seiler / UC Berkeley

Eine Lösung besteht darin, ihr Inneres mit Röntgenstrahlen zu scannen und anschließend die aufgerollten Blätter digital zu rekonstruieren. Ein Problem bleibt: Viele antike Tinten bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff und enthalten manchmal eine geringe Bleikonzentration. Verkohlter Papyrus enthält jedoch ebenfalls viel Kohlenstoff, wodurch sich die Buchstaben nur sehr schwer von ihrem Trägermaterial unterscheiden lassen.

Douglas Seiler und seine Kollegen fertigten daher moderne Rollen an, deren Inhalt sie genau kannten. Sie schrieben mit mehreren Tinten, die unterschiedliche Bleimengen enthielten, auf Papyrus. Anschließend wurden die Rollen in einem Ofen erhitzt, um ein verkohltes Material zu erhalten, das dem der antiken Dokumente ähnelte.

Blei verändert die Situation erheblich. Mit einer Technik namens Röntgenfluoreszenz konnten die Forschenden dieses Element nach der Verkohlung nachweisen, selbst wenn es nur in geringer Menge vorhanden war. Das Gerät misst die charakteristischen Signale, die Elemente aussenden, wenn sie Röntgenstrahlen ausgesetzt werden.

Anschließend erstellte das Team dreidimensionale Röntgenbilder. Eine Software rekonstruierte die Schichten der Rolle virtuell, ohne sie physisch zu öffnen. Ein Teil der vor der Verkohlung geschriebenen Wörter konnte dadurch wieder gelesen werden. Das Experiment bestätigt vor allem, dass Blei in der Tinte den Kontrast zum verbrannten Papyrus deutlich verstärkt.

Diese Entdeckung könnte bereits vor den aufwendigen Arbeiten zur digitalen Entzifferung hilfreich sein. Ein tragbares Röntgenfluoreszenzgerät reicht aus, um nach Blei zu suchen, ohne die Papyrusrollen zu entrollen. Die Forschenden könnten daher eine Sammlung untersuchen und vorrangig jene Rollen auswählen, deren Tinte die besten Chancen bietet, auf den Scans sichtbar zu werden.

Dennoch werden nicht alle Rollen aus Herculaneum lesbar werden. Tinten, die ausschließlich aus Kohlenstoff bestehen, bleiben deutlich schwieriger aufzuspüren.

Die künstlichen Rollen liefern schließlich ein weiteres Hilfsmittel: Ihr ursprünglicher Text ist bekannt. Die Forschenden können direkt vergleichen, was geschrieben wurde, mit dem, was ihre Software nach der Verkohlung wiederfindet. Diese Daten können dazu dienen, die Methoden der virtuellen Entrollung zu verbessern und zu testen, bevor sie auf die wertvollen antiken Papyrusrollen angewendet werden.