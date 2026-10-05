📜 Pesquisadores carbonizam falsos rolos de Herculano... para decifrá-los

Pesquisadores queimaram seus próprios rolos de papiro para descobrir como ler aqueles carbonizados há quase 2 mil anos pelo Vesúvio.

Em 79, a erupção do Vesúvio soterrou Herculano, perto da atual Nápoles. Mais de mil rolos provenientes de uma biblioteca foram encontrados ali séculos mais tarde. O calor os carbonizou, mas não reduziu todos a cinzas. No entanto, são tão frágeis que desenrolá-los à mão poderia destruí-los.

Um rolo de papiro moderno antes e depois de sua carbonização em uma câmara quase sem oxigênio.

Crédito: Douglas Seiler / UC Berkeley

Uma solução consiste em escanear seu interior com raios X e depois reconstruir digitalmente as folhas enroladas. Resta um problema: muitas tintas antigas são constituídas principalmente de carbono, às vezes com uma pequena concentração de chumbo. Ora, o papiro carbonizado também contém muito carbono, o que torna as letras muito difíceis de distinguir de seu suporte.

Douglas Seiler e seus colegas fabricaram, portanto, rolos modernos cujo conteúdo conheciam exatamente. Eles escreveram em papiro com várias tintas contendo diferentes quantidades de chumbo. Os rolos foram então aquecidos em um forno para obter um material carbonizado semelhante ao dos documentos antigos.

O chumbo muda bastante a situação. Com uma técnica chamada fluorescência de raios X, os pesquisadores conseguiram detectar esse elemento após a carbonização, mesmo quando estava presente em pequena quantidade. O aparelho mede os sinais característicos emitidos pelos elementos quando recebem raios X.

A equipe então produziu imagens tridimensionais por raios X. Um software reconstituiu virtualmente as camadas do rolo sem abri-lo fisicamente. Assim, foi possível reler parte das palavras escritas antes da carbonização. A experiência confirma sobretudo que a presença de chumbo na tinta aumenta fortemente o contraste com o papiro queimado.

Essa descoberta poderia ser útil antes mesmo dos longos trabalhos de leitura digital. Um aparelho portátil de fluorescência de raios X é suficiente para procurar chumbo sem desenrolar os papiros. Os pesquisadores poderiam, portanto, examinar uma coleção e priorizar os rolos cuja tinta ofereça as melhores chances de aparecer nas imagens.

Isso não significa que todos os rolos de Herculano se tornarão legíveis. Tintas compostas apenas de carbono continuam sendo muito mais difíceis de detectar.

Os falsos rolos oferecem, por fim, outra ferramenta: seu texto original é conhecido. Os pesquisadores podem comparar diretamente o que foi escrito com aquilo que seus softwares encontram após a carbonização. Esses dados poderão ser usados para aperfeiçoar e testar os métodos de desenrolamento virtual antes de aplicá-los aos preciosos papiros antigos.