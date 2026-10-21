🌊 Meeresschnee könnte viel Kohlenstoff in die Tiefsee transportieren

Unter der Meeresoberfläche sinken winzige Materieklumpen langsam zum Meeresboden. Sie bestehen unter anderem aus Resten von Plankton und anderen organischen Stoffen. Wissenschaftler nennen sie «Meeresschnee». Beim Absinken transportieren diese Flocken Kohlenstoff, der lange Zeit außerhalb der Atmosphäre bleiben kann.

Doch nicht alle erreichen die gleichen Tiefen. Bakterien ernähren sich während des Absinkens von ihnen. Einige Klumpen zerfallen schnell, während andere viel länger intakt bleiben. Warum gibt es diesen Unterschied?

Partikel aus Meeresschnee, die in der Wassersäule absinken. Sie transportieren organische Materie aus den oberen Schichten in die Tiefe.

Quelle: Wikimedia Commons.

Kalifornische Forscher haben entdeckt, dass ihre Konsistenz eine wichtige Rolle spielt. Einige Flocken sind recht flüssig, andere bilden eine sehr dicke, gelartige Masse. Mithilfe eines Mikroskops und fluoreszierender Moleküle beobachtete das Team, wie Bakterien ihre Oberfläche besiedeln und ins Innere vordringen.

Mikroben dringen leicht in die weniger viskosen Bereiche ein. Die zähflüssigeren Partien bremsen sie dagegen: Zunächst müssen sie die Materie zersetzen, um voranzukommen. Diese dicken Klumpen widerstehen dem Abbau daher stärker, sodass sie mehr Zeit haben, in die Tiefsee abzusinken.

Um die Folgen dieses Phänomens zu verstehen, kombinierten die Forscher ihre Experimente mit Simulationen. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass sehr zähflüssige Partikel mehr als sechsmal so viel Kohlenstoff in die Tiefe transportieren könnten wie weniger zähflüssige.

Diese Zahl bleibt eine Schätzung auf Grundlage von Experimenten und Berechnungen. Sie zeigt jedoch, dass ein lange vernachlässigtes Detail unser Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs verändern könnte.

Die Ozeane tragen auf natürliche Weise zur Speicherung von Kohlenstoff bei. Wenn er sehr tief absinkt, kann ein Teil davon dort jahrhundertelang verbleiben. Um diese Menge besser einzuschätzen, müssen Wissenschaftler künftig nicht nur die Größe und Sinkgeschwindigkeit der Flocken berücksichtigen, sondern auch ihre Konsistenz.