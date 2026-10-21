🌊 A neve marinha poderia transportar muito carbono para as profundezas

Sob a superfície do mar, minúsculos aglomerados de matéria descem lentamente em direção ao fundo. Eles reúnem, entre outras coisas, restos de plâncton e outros materiais orgânicos. Os cientistas os chamam de «neve marinha». Ao cair, esses flocos transportam carbono que pode permanecer por muito tempo fora da atmosfera.

Mas nem todos atingem as mesmas profundidades. Bactérias se alimentam deles durante a descida. Alguns aglomerados se desfazem rapidamente, enquanto outros permanecem intactos por muito mais tempo. Por que essa diferença?

Partículas de neve marinha que caem na coluna d’água. Elas transportam matéria orgânica das camadas superiores para as profundezas.

Fonte: Wikimedia Commons.

Pesquisadores californianos descobriram que sua consistência desempenha um papel importante. Alguns flocos são bastante fluidos, enquanto outros formam uma matéria muito espessa, semelhante a uma gelatina. Com a ajuda de um microscópio e de moléculas fluorescentes, a equipe observou como as bactérias colonizam sua superfície e avançam para o interior.

Os micróbios penetram facilmente nas regiões menos viscosas. Já as partes mais pegajosas os desaceleram: primeiro, eles precisam decompor a matéria para avançar. Esses aglomerados espessos resistem mais à degradação, o que lhes dá mais tempo para descer até as profundezas.

Para entender as consequências desse fenômeno, os pesquisadores combinaram seus experimentos com simulações. Os resultados indicam que as partículas muito viscosas poderiam transportar mais de seis vezes a quantidade de carbono para as profundezas do que as menos viscosas.

Esse número continua sendo uma estimativa baseada em experimentos e cálculos. Mas mostra que um detalhe há muito negligenciado poderia modificar nossa compreensão do ciclo do carbono.

Os oceanos participam naturalmente do armazenamento de carbono. Quando desce até grandes profundidades, parte dele pode permanecer ali durante séculos. Para estimar melhor essa quantidade, os cientistas terão de levar em conta não apenas o tamanho e a velocidade de queda dos flocos, mas também sua consistência.