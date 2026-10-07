🧬 Was macht dieses menschliche Gen in einem Virus??

Ein Stück unseres Erbguts wurde dort gefunden, wo niemand damit gerechnet hätte: in einem menschlichen Virus.

Die Forschenden entdeckten zwei Kopien von BC200 im Virus des Molluscum contagiosum, das für meist gutartige kleine Hautläsionen verantwortlich ist. BC200 ist ein besonderes menschliches Gen: Es produziert ein Molekül, das vor allem in Neuronen vorkommt.

DNA-Schnitt.

Bild: Wikimedia

Seine Geschichte reicht etwa 40 Millionen Jahre zurück. Ein bewegliches DNA-Element, das in der Lage ist, anderswo im Genom neue Kopien von sich selbst zu erzeugen, trat beim Vorfahren mehrerer Primaten auf. Im Laufe der Zeit wurde diese Sequenz zu BC200 und erwarb eine nützliche Funktion.

Die Forschenden fanden im Laufe der Evolution verschiedener Primaten Hunderte Kopien dieses Gens. Einige Einfügungen unterscheiden sich sogar zwischen heute lebenden Menschen.

Sobald ein Gen jedoch nützlich wird, sollte seine Beweglichkeit abnehmen: Es sollte nicht mehr in der Lage sein, sich im Genom zu bewegen.

Der Übergang in ein Virus ist besonders interessant. Die beiden im Virus des Molluscum contagiosum entdeckten Kopien stammen tatsächlich vom Menschen. Der Studie zufolge wurden sie in der jüngeren Geschichte unserer Art unabhängig voneinander erworben.

Das Virus infiziert Hautzellen. Die Forschenden vermuten daher, dass BC200 in die virale DNA gelangte, als das Virus die Zellmaschinerie zur Vermehrung nutzte. Das Virus könnte dabei ein genetisches Fragment, das direkt von seinem menschlichen Wirt stammte, mitgenommen haben, bevor es einen anderen Menschen infizierte.

Diese Entdeckung verändert auch die Sichtweise auf BC200. Ein Gen, das eine für die Zelle nützliche Funktion erworben hatte, galt bislang allgemein als im Genom stabilisiert. Hier bestehen beide Eigenschaften nebeneinander: BC200 erfüllt eine biologische Funktion und behält zugleich seine Fähigkeit, neue Einfügungen hervorzubringen. Die Grenze zwischen einem gewöhnlichen Gen und einem beweglichen Element wird dadurch weniger eindeutig.

Offen bleibt, was BC200 im Virus bewirkt. Die Forschenden wollen herausfinden, ob das Molluscum contagiosum diese Sequenz nutzt, um die von ihm infizierten Zellen zu verändern. Außerdem wollen sie seine Aktivität in bestimmten Krebszellen untersuchen, in denen BC200 ungewöhnlich häufig vorkommt, um zu überprüfen, ob seine Bewegungen dort neue Mutationen hervorrufen können.