🧬 Que fait ce gène humain dans un virus ??

Un morceau de notre patrimoine génétique vient d’être retrouvé là où personne ne l’attendait : dans un virus humain.

Les chercheurs ont découvert deux copies de BC200 dans le virus du molluscum contagiosum, responsable de petites lésions de la peau généralement bénignes. BC200 est un gène humain particulier : il produit une molécule surtout présente dans les neurones.

Coupure de l’ADN.

Image Wikimedia

Son histoire remonte à environ 40 millions d’années. Un élément mobile de l’ADN, capable de produire de nouvelles copies de lui-même ailleurs dans le génome, est apparu chez l’ancêtre de plusieurs primates. Avec le temps, cette séquence est devenue BC200 et a acquis une fonction utile.

Les chercheurs ont retrouvé des centaines de copies de ce gène au cours de l’évolution de différents primates. Certaines insertions varient même entre humains actuels.

Pourtant, une fois qu’un gène devient utile, sa mobilité devrait se réduire : il ne devrait plus être capable de se déplacer dans le génome.

Le passage dans un virus est particulièrement intéressant. Les deux copies découvertes dans le virus du molluscum contagiosum proviennent bien de l’être humain. Selon l’étude, elles auraient été acquises séparément au cours de l’histoire récente de notre espèce.

Le virus infecte des cellules de la peau. Les chercheurs pensent donc que BC200 s’est retrouvé dans l’ADN viral au moment où le virus utilisait la machinerie cellulaire pour se multiplier. Le virus aurait ainsi emporté avec lui un fragment génétique provenant directement de son hôte humain avant de contaminer un autre humain.

Cette découverte change aussi la manière de considérer BC200. Un gène ayant acquis une fonction utile à la cellule était généralement considéré comme stabilisé dans le génome. Ici, les deux propriétés coexistent : BC200 remplit une fonction biologique et conserve sa capacité à engendrer de nouvelles insertions. La frontière entre gène ordinaire et élément mobile devient donc moins nette.

Reste à savoir ce que fait BC200 une fois installé dans le virus. Les chercheurs veulent déterminer si le molluscum contagiosum exploite cette séquence pour modifier les cellules qu’il infecte. Ils comptent aussi rechercher son activité dans certaines cellules cancéreuses, où BC200 est anormalement présent, afin de vérifier si ses déplacements peuvent y produire de nouvelles mutations.