🧬 O que esse gene humano faz em um vírus??

Um fragmento do nosso patrimônio genético foi encontrado onde ninguém esperava: em um vírus humano.

Os pesquisadores descobriram duas cópias de BC200 no vírus do molluscum contagiosum, responsável por pequenas lesões na pele geralmente benignas. BC200 é um gene humano particular: ele produz uma molécula presente principalmente nos neurônios.

Corte do DNA.

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Sua história remonta a cerca de 40 milhões de anos. Um elemento móvel do DNA, capaz de produzir novas cópias de si mesmo em outro lugar do genoma, surgiu no ancestral de vários primatas. Com o tempo, essa sequência se tornou BC200 e adquiriu uma função útil.

Os pesquisadores encontraram centenas de cópias desse gene ao longo da evolução de diferentes primatas. Algumas inserções variam até mesmo entre humanos atuais.

No entanto, quando um gene se torna útil, sua mobilidade deveria diminuir: ele não deveria mais ser capaz de se deslocar pelo genoma.

A passagem para um vírus é particularmente interessante. As duas cópias descobertas no vírus do molluscum contagiosum provêm de fato do ser humano. Segundo o estudo, elas teriam sido adquiridas separadamente ao longo da história recente da nossa espécie.

O vírus infecta células da pele. Por isso, os pesquisadores acreditam que BC200 foi parar no DNA viral no momento em que o vírus usava a maquinaria celular para se multiplicar. O vírus teria levado consigo um fragmento genético proveniente diretamente de seu hospedeiro humano antes de infectar outro ser humano.

Essa descoberta também muda a maneira de considerar BC200. Um gene que adquiriu uma função útil para a célula era geralmente considerado estabilizado no genoma. Aqui, as duas propriedades coexistem: BC200 desempenha uma função biológica e conserva sua capacidade de gerar novas inserções. A fronteira entre gene comum e elemento móvel, portanto, torna-se menos nítida.

Ainda falta saber o que BC200 faz depois de se instalar no vírus. Os pesquisadores querem determinar se o molluscum contagiosum explora essa sequência para modificar as células que infecta. Eles também pretendem investigar sua atividade em determinadas células cancerosas, nas quais BC200 está presente de forma anormal, para verificar se seus deslocamentos podem produzir novas mutações.