🧓 Unsere Organe altern nicht alle im gleichen Tempo

Die Alterung schreitet nicht überall in unserem Körper gleich schnell voran und verläuft im Laufe der Jahre nicht regelmäßig.

Forschende analysierten 25.306 Proben aus 40 verschiedenen Arten menschlichen Gewebes. Diese Proben waren nach dem Tod von 970 Menschen im Alter von 21 bis 70 Jahren entnommen worden. Ziel war es herauszufinden, zu welchen Zeitpunkten sich ihre Struktur am schnellsten verändert.

Dafür verwendete das Team klassische mikroskopische Aufnahmen von Gewebe. Ein Computerprogramm erkannte sehr viele Details in der Organisation der Zellen und anderer sichtbarer Strukturen. Anschließend verglichen die Forschenden diese Merkmale zwischen verschiedenen Altersgruppen. Mit dieser Methode konnten sie die Geschwindigkeit der Veränderungen verfolgen.

Die Ergebnisse zeigen mehrere unterschiedliche Rhythmen. Die Herzkranz- und Schienbeinarterien durchlaufen bereits in den Dreißigern bedeutende strukturelle Veränderungen. Die Gebärmutter und die Vagina verändern sich vor allem später, mit einer Beschleunigung in den Fünfzigern rund um die Menopause. Jeder Körperteil folgt also einer eigenen Uhr.

Ein weiteres Muster trat sehr häufig auf. Neun der 14 ausführlich untersuchten Gewebe sowie der Eierstock wiesen zwei Phasen beschleunigter Veränderungen auf. Sie lagen meist in den Dreißigern und dann erneut um das 50. Lebensjahr. Dieses Muster betraf unter anderem die Speiseröhre, den Magen, den Dickdarm, den Dünndarm, die Prostata und die Hoden.

Der Eierstock liefert ein besonders anschauliches Beispiel. Seine Struktur verändert sich zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr schneller, also in einer Zeit, die mit einem Rückgang der Fruchtbarkeit einhergeht. Eine zweite Beschleunigung tritt zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr rund um die Menopause auf.

Diese sichtbaren Veränderungen gehen auch mit Veränderungen der Zellfunktionen einher. Während der Beschleunigungsphasen beobachteten die Forschenden insbesondere eine stärkere entzündungsbezogene Aktivität. Dagegen waren mehrere Mechanismen, die mit der Energieproduktion, der Reparatur und der Kontrolle des Zellzustands verbunden sind, weniger aktiv.

Auch scheinen sich die Organe nicht völlig unabhängig voneinander zu entwickeln. Bei ein und derselben Person zeigten einige Gewebe koordinierte Veränderungen. Dies war insbesondere bei mehreren Teilen des Verdauungssystems und den männlichen Fortpflanzungsorganen der Fall. Den Analysen des Teams zufolge könnten Sexualhormone zu diesen Zusammenhängen beitragen.

Die Forschenden verfügen nun über eine Methode, um die Geschwindigkeit der Veränderungen zwischen einzelnen Menschen zu vergleichen. Sie können insbesondere untersuchen, wie bestimmte Krankheiten, Lebensgewohnheiten oder genetische Variationen mit einer schnelleren oder langsameren strukturellen Alterung verbunden sind.