🧓 Nossos órgãos não envelhecem todos no mesmo ritmo

O envelhecimento não avança na mesma velocidade em todas as partes do nosso corpo e não segue uma progressão regular ao longo dos anos.

Pesquisadores analisaram 25.306 amostras provenientes de 40 tipos de tecidos humanos. Essas amostras foram coletadas após a morte de 970 pessoas com idades entre 21 e 70 anos. O objetivo era determinar em que momentos sua estrutura muda mais rapidamente.

Para isso, a equipe utilizou imagens microscópicas convencionais de tecidos. Um programa de computador identificou inúmeros detalhes na organização das células e de outras estruturas visíveis. Em seguida, os pesquisadores compararam essas características entre diferentes faixas etárias. Esse método permitiu acompanhar a velocidade das mudanças.

Os resultados revelam vários ritmos. As artérias coronárias e tibiais já passam por mudanças estruturais importantes durante os trinta e poucos anos. O útero e a vagina evoluem principalmente mais tarde, com uma aceleração na casa dos cinquenta anos, por volta da menopausa. Cada parte do corpo não segue, portanto, o mesmo relógio.

Outro perfil apareceu com muita frequência. Nove dos 14 tecidos estudados em detalhe, além do ovário, apresentavam dois períodos de aceleração. Eles geralmente ocorriam na casa dos trinta anos e depois por volta dos cinquenta. Esse perfil incluía, entre outros, o esôfago, o estômago, o cólon, o intestino delgado, a próstata e os testículos.

O ovário oferece um exemplo particularmente claro. Sua estrutura muda mais rapidamente entre os 35 e os 40 anos, período correspondente à redução da fertilidade. Uma segunda aceleração aparece entre os 55 e os 60 anos, por volta da menopausa.

Essas mudanças visíveis também são acompanhadas por alterações no funcionamento das células. Durante as fases de aceleração, os pesquisadores observaram, entre outros aspectos, maior atividade relacionada à inflamação. Por outro lado, vários mecanismos associados à produção de energia, ao reparo e ao controle do estado das células estavam menos ativos.

Os órgãos também não parecem evoluir de forma totalmente independente. Em uma mesma pessoa, alguns tecidos apresentavam mudanças coordenadas. Esse era especialmente o caso de várias partes do sistema digestivo e dos órgãos reprodutores masculinos. Segundo as análises da equipe, os hormônios sexuais podem contribuir para essas conexões.

Os pesquisadores agora dispõem de um método para comparar a velocidade das mudanças entre indivíduos. Eles poderão, em particular, estudar como certas doenças, hábitos de vida ou variações genéticas estão associados a um envelhecimento estrutural mais rápido ou mais lento.